"Город выглядит пустым": игроки раскритиковали трафик в новом геймплейном ролике Forza Horizon 6

Свежий геймплей Forza Horizon 6 вызвал неоднозначную реакцию среди фанатов серии. В новом ролике с демонстрацией открытого мира игроки заметили необычно малое количество автомобилей на дорогах.

Видео продолжительностью почти 10 минут опубликовало издание IGN. В нём показаны различные локации — от загородных трасс до городских магистралей в Японии, где разворачиваются события игры. Однако зрители обратили внимание, что дороги выглядят практически пустыми.

По словам игроков, на протяжении всего ролика можно увидеть всего несколько машин. Причём ситуация почти не меняется независимо от локации — будь то сельская дорога, шоссе между городами или плотная городская застройка.

В комментариях пользователи активно обсуждают проблему «мертвого города». По их мнению, студии Playground Games стоит увеличить плотность трафика, чтобы мир ощущался более живым и реалистичным.

Для многих поклонников серии движение в плотном потоке автомобилей — важная часть игрового процесса. Именно лавирование между машинами на высокой скорости создаёт характерную динамику, которой славятся игры франшизы Forza Horizon.

Несмотря на критику, пользователи также отмечают, что визуально игра выглядит впечатляюще: пейзажи Японии детализированы, а окружающий мир выглядит реалистично.

Релиз Forza Horizon 6 запланирован на 19 мая, и пока неизвестно, изменится ли плотность трафика к выходу игры. Многие фанаты надеются, что разработчики учтут отзывы сообщества до запуска проекта.