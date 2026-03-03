Грязь, снег и Land Cruiser 250: демонстрация японских биомов в новом ролике Forza Horizon 6

Легендарный Toyota Land Cruiser 250 возвращается на родину в статусе звезды гоночной игры Forza Horizon 6. Получив почетное место на обложке, новый „двухсотипятидесятый“ продемонстрировал свои возможности в новом геймплейном ролике. Внедорожнику 2025 года предстоит покорить всё разнообразие местных биомов — от непролазной грязи в долинах до ледяного безмолвия Японских Альп.
Техническая база игры претерпела серьезные изменения: в FH6 дебютирует продвинутая физика подвески, созданная специально для тяжелых внедорожников. Это критически важно для исследования новых биомов — от скоростных прибрежных трасс и высокогорных серпантинов до плотной городской застройки. Новая модель симуляции позволит детально прочувствовать работу колес на бездорожье, что делает Land Cruiser идеальным выбором для первопроходцев.
Релиз Forza Horizon 6 намечен на 19 мая 2026 года на Xbox Series X|S и PC (Steam), а владельцы Premium-издания получат ранний доступ уже 15 мая. Позже в 2026 году игра ожидается на PlayStation 5/
визуально не тянет на полноценное продолжение,в лучшем случае расширенное dlc
Очевидно она геймплейно и всем остальным будет полной копией последних трех частей,
а чего ты ждал?
Так а ты чего хотел, все формы одинаковые)
Что с физикой машины? Совсем не пойму. Ощущение массы отсутствует, разгон, будто любая машина с 0 до 100 за 3 секунды, и без ощущения переключения передач (кроме звука)
Я так понял, что это заскриптованные и не игровые сцены. Там на снегу машина "над снегом" и потом в грязи без брызг едет. Машину чисто для вида добавили без физики.
чё за чмо сделало мигание эпилептичное в начале трейлера?