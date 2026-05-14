Hardware Unboxed заявили, что 8 ГБ видеопамяти недостаточно для Forza Horizon 6

Авторы технического канала Hardware Unboxed провели масштабное тестирование Forza Horizon 6 и пришли к выводу, что современные видеокарты с 8 ГБ видеопамяти начинают сталкиваться с серьёзными ограничениями при высоких настройках графики.

В материале сравнивались две версии GeForce RTX 5060 Ti — с 8 ГБ и 16 ГБ памяти. Тестирование проводилось в разрешениях 1920×1080, 2560×1440 и 3840×2160 с использованием пресетов High, Ultra, Extreme и Extreme+RT, а также режимов DLSS Quality, Balanced и Performance.

Согласно результатам Hardware Unboxed, разница между моделями особенно заметна при 1440p и 4K, где нагрузка на видеопамять существенно возрастает. В сценариях с трассировкой лучей и максимальными настройками качества версия RTX 5060 Ti 16GB демонстрировала более чем на 70% более высокую производительность по сравнению с моделью на 8 ГБ.

Авторы также провели длительный 12-минутный тест игрового процесса. В этом сценарии преимущество версии с 16 ГБ VRAM в отдельных моментах достигало 140%, поскольку 8-гигабайтная модель сталкивалась с ограничениями по объёму памяти и более агрессивной подгрузкой данных.

По данным Hardware Unboxed, игра при настройках Extreme+RT может использовать около 12 ГБ видеопамяти. Из-за нехватки VRAM на 8-гигабайтных GPU наблюдаются проблемы со стримингом текстур, загрузкой окружения и стабильностью производительности.

В статье также отмечается влияние системной оперативной памяти. При нехватке видеопамяти игра начинает активнее использовать обычную ОЗУ, что приводит к дополнительным задержкам и ухудшению плавности работы. Hardware Unboxed указывают, что современные AAA-игры постепенно увеличивают требования не только к VRAM, но и к объёму системной памяти ПК.

В Hardware Unboxed отметили, что ситуация затрагивает не только одну игру. По мнению авторов, современные AAA-проекты всё чаще начинают выходить за пределы возможностей видеокарт с 8 ГБ памяти, особенно при использовании трассировки лучей, высоких разрешений и максимальных настроек графики.

Авторы считают, что 12 ГБ VRAM начинают становиться новым минимальным ориентиром для требовательных игр, тогда как 16 ГБ выглядят более подходящим вариантом для проектов с трассировкой лучей и максимальными настройками графики.

Журналисты также раскритиковали производителей GPU за продолжение выпуска массовых игровых видеокарт с 8 ГБ VRAM в 2026 году, несмотря на растущие требования современных игр.