Игрок получил бан в Forza Horizon 6 за использование дизайна с аниме-девушкой в якобы "провокационной позе"

В сообществе Forza Horizon 6 разгорелся скандал вокруг системы модерации пользовательского контента. Игрок под ником Fearless_Chemist3591 сообщил, что его аккаунт был ограничен в доступе к онлайн-серверам из-за дизайна, который, по мнению модераторов, нарушал правила сообщества.

По словам автора, его работа не содержала политических символов или прямых нарушений кодекса поведения. Ливрея с изображением аниме-девушки стала неожиданно популярной: 50 тысяч загрузок, попадание в раздел трендов и положительные отзывы от других игроков. Однако спустя некоторое время дизайн был полностью удален с серверов, а сам создатель получил бан.

В поддержке Turn 10 объяснили, что блокировка на три дня выдается за "провокационный UGC" - конкретно из-за позы персонажа и демонстрации декольте. Особое возмущение у автора дизайна вызвала несправедливость системы модерации. Он рассказал, что за несколько дней до бана отправил жалобу на читера, который использовал стороннее программное обеспечение для накрутки кредитов и буквально летал по карте на автобусе. Поддержка Turn 10 ответила отказом: "Мы проверили ваше обращение и не смогли принять меры/нарушений не обнаружено".

Так что, если вы читерите и летаете на автобусе - вы в безопасности. Но если вы тратите часы на создание ливреи и получаете 50 тысяч загрузок - вас банят за игру с друзьями, - с горечью подытожил игрок.