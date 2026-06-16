Игрокам Forza Horizon 6 подарят эксклюзивный суперкар после проблем с режимом Eliminator

Разработчики из Playground Games решили компенсировать игрокам временное отключение режима Eliminator в Forza Horizon 6 и объявили о бесплатной раздаче автомобиля 2021 McLaren Sabre всем пользователям игры.

Режим Eliminator был отключён на прошлой неделе после обнаружения ошибки, позволявшей получать миллионы внутриигровых кредитов. Из-за эксплойта игровая экономика оказалась под ударом: редкие и дорогие автомобили начали массово появляться на аукционе, что нарушило баланс рынка.

В качестве компенсации студия подарит всем игрокам эксклюзивный гиперкар McLaren Sabre 2021 года. Получить машину можно будет через внутриигровой центр сообщений после возвращения Eliminator в игру.

Playground Games также сообщила, что не планирует жёстко наказывать пользователей, воспользовавшихся ошибкой, поскольку проблема возникла по вине разработчиков. Вместо банов студия ограничит количество кредитов на затронутых аккаунтах до 10 миллионов.

При этом некоторые игроки уже сообщают о неожиданном списании кредитов, хотя сами не использовали эксплойт напрямую. На форумах появились предположения, что корректировка может затронуть всех участников матчей Eliminator, однако разработчики пока не подтверждали такую информацию.

Точные сроки возвращения режима Eliminator пока не названы. В студии лишь отметили, что работают над исправлением и планируют вернуть его в одном из ближайших хотфиксов.