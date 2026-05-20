Игроки Forza Horizon 6 нашли способ быстро нафармить деньги и открыть почти все машины

Спустя всего сутки после полноценного релиза Forza Horizon 6 игроки уже обнаружили способ значительно ускорить прокачку и заработок кредитов. Новый метод позволяет получать огромные суммы денег и опыта практически без участия игрока.

Суть фарма довольно проста: пользователи используют специальные пользовательские трассы с большим количеством объектов и бонусов, а затем включают максимальные ассисты управления, чтобы машина ехала практически автоматически.

Одним из первых способ показал YouTube-блогер XMBWesley. Для фарма он использует Subaru Impreza 22B-STI 1998 года с бонусами к наградам. После этого достаточно активировать автоуправление, помощь при торможении и другие ассисты, а затем запустить заезд на специальной трассе с повышенным количеством очков опыта.

Похожий метод продемонстрировал и стример Tyler Robinson. В его варианте используется Toyota Tacoma Forza Edition, однако сам принцип остаётся тем же: автомобиль самостоятельно ездит по трассе, а игрок получает кредиты и опыт практически без усилий.

Полностью открыть весь контент таким способом не получится — часть наград привязана к отдельным испытаниям и режимам. Однако нафармить деньги на покупку большинства автомобилей игроки всё же могут за считанные часы.

При этом многие уже предполагают, что Playground Games быстро исправит ситуацию ближайшими патчами, поскольку подобный эксплойт практически ломает систему прогрессии игры.