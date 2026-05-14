Игроки начали создавать моды для Forza Horizon 6 ещё до официального релиза

Forza Horizon 6 продолжает сталкиваться с последствиями ранней утечки. За неделю до официального выхода в сети уже появились первые пользовательские модификации для игры.

На Nexus Mods начали публиковать моды для гонок от Playground Games, хотя полноценный релиз состоится только 19 мая. Среди первых работ — поддержка раскладки кнопок для контроллера PlayStation 5 и возможность отключить HUD для более чистого изображения во время заездов.

Ранее Playground Games подтвердила, что часть пользователей получила доступ к игре раньше времени, и предупредила о серьёзных наказаниях для нарушителей. Разработчики заявили, что могут применять аппаратные блокировки, затрагивающие всю серию Forza.

По данным сообщества, доступ к ранней версии игры удалось получить через незащищённые файлы Steam. При этом сама студия утверждает, что проблема не связана с системой предзагрузки.

Официальный релиз Forza Horizon 6 запланирован на 19 мая для PC и Xbox Series X/S. Версия для PlayStation 5 должна выйти позднее в этом году.