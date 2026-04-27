Игроки обнаружили изменения в карте мира Forza Horizon 6: разработчики отредактировали дороги

Пока разработчики из студии Playground Games активно делились подробностями о продвинутых функциях кастомизации, таких как совместное строительство, обновленные гаражи и режим CoLab, игроки заметили неожиданное изменение. В Forza Horizon 6 изменилась глобальная карта игрового мира .

Анализом карты поделился пользователь под ником ForzaLeakz. Он представил наглядное сравнение скриншотов игровой локации в форматах «до» и «после». За основу «старой» карты была взята версия из официальных публикаций разработчиков, а новая соответствует недавнему превью-билду гоночной аркады. Как уточнил сам инсайдер: речь не идет о добавлении совершенно новых зон, разработчики сфокусировались именно на обновлениях самой дорожной сети. На схеме специально подсвечены участки новых построенных трасс и помечены ранее удаленные развилки на улицах японского Токио.

Скорее всего, замеченные на скриншотах небольшие правки дорожной инфраструктуры являются реакцией команды на отзывы от внутренних тестировщиков. Вероятно, эти доработки от авторов были сделаны сразу после того, как недавно игру лично щупали профильные журналисты в рамках первых превью. Внося изменения в структуру и расположение некоторых городских дорог, студия, скорее всего, стремится избавить карту от нелогичных закруглений, сделав будущий открытый мир максимально динамичным, подходящим для дрифта и просто более удобным для самих игроков.