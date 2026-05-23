Игроки пожаловались на "деднейминг": Microsoft может изменить систему имён в новой Forza Horizon 6

Проблема созданная из воздуха.

После выхода Forza Horizon 5 часть игроков столкнулась с неожиданной особенностью игры — NPC автоматически обращались к пользователям по именам из их аккаунтов Xbox и Microsoft. Для некоторых игроков, сменивших свой пол на противоположный, это привело к проблеме так называемого деднейминга, когда используется старое имя, больше не связанное с текущей идентичностью человека.

Как выяснилось, система автоматически подтягивала данные из Xbox Live без отдельного подтверждения со стороны пользователя. При этом многие игроки изначально даже не понимали, откуда игра получила их реальные имена.

Ещё в 2021 году разработчики из Playground Games активно продвигали расширенную персонализацию в серии для людей с нетрадиционной ориентацией, добавив выбор местоимений, различные типы телосложения и дополнительные параметры кастомизации персонажей. Однако именно система автоматического использования имён неожиданно вызвала волну критики в соцсетях и игровых медиа.

Дополнительные вопросы у сообщества вызвала и работа встроенной цензуры. Некоторые пользователи жаловались, что игра блокировала реальные арабские имена, считая их «неподобающим контентом». Позже Microsoft заявила, что работает над корректировкой системы модерации.

На фоне этих обсуждений в сети появились сообщения, что в Forza Horizon 6 разработчики могут добавить отдельное подтверждение на использование имени из Xbox-аккаунта во время создания персонажа. Впрочем, официально Playground Games и Microsoft эту функцию пока не подтверждали.