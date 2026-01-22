Инсайдер показал размытую обложку Forza Horizon 6 c Toyota GR GT

Серия последних утечек информации о новой части флагманской гоночной серии Microsoft достигла своего апогея — в сеть попала официальная обложка Forza Horizon 6. За публикацией стоит известный инсайдер billbil_kun, который неоднократно доказывал, что имеет доступ к определенной информации до ее формального обнародования.

Несмотря на очень размытое фото, на переднем плане можно разглядеть Toyota GR GT, что почти наверняка указывает на роль этого гоночного автомобиля как одного из главных героев шестой части игры. Выбор этой модели может означать, что Playground Games намерены уделить больше внимания именно современным гоночным машинам и технологиям, которые используются в гонках класса GT.

Это еще один важный кусочек мозаики, утекший до запланированной разработчиками презентации, которая состоится сегодня вечером на Xbox Developer_Direct, где эти подробности, скорее всего, и найдут свое подтверждение.