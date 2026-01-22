Инсайдер показал размытую обложку Forza Horizon 6 c Toyota GR GT

Серия последних утечек информации о новой части флагманской гоночной серии Microsoft достигла своего апогея — в сеть попала официальная обложка Forza Horizon 6. За публикацией стоит известный инсайдер billbil_kun, который неоднократно доказывал, что имеет доступ к определенной информации до ее формального обнародования.
Несмотря на очень размытое фото, на переднем плане можно разглядеть Toyota GR GT, что почти наверняка указывает на роль этого гоночного автомобиля как одного из главных героев шестой части игры. Выбор этой модели может означать, что Playground Games намерены уделить больше внимания именно современным гоночным машинам и технологиям, которые используются в гонках класса GT.
Это еще один важный кусочек мозаики, утекший до запланированной разработчиками презентации, которая состоится сегодня вечером на Xbox Developer_Direct, где эти подробности, скорее всего, и найдут свое подтверждение.
Я даже не знаю как на такое реагировать, особенно с учетом того, что у вас точно такая же машина на обложке к игре.
Инсайдер взял у вас обложку, наложил эффект в фотошопе и готово.
Я даже подумал что умудрился залезть на очень старую новость о игре, ан нет 29 минут назад.
Зачем нужны эти инсайдеры, если разработчики сами публикуют сливают информацию о своей игре в интернет
Мне кажется они работают вместе, чтобы потом заманить заголовками типа, инсайдер узнал секретную информацию в первые в гоночной игре появиться...
Эмм, это какой-то прикол? В карточке игры на сайте точно такая же обложка в нормальном виде
Может инсайдер увидел обложку на сайте Playground :)
Или после новости админ нашёл нормальную обложку и вставил.
Этот билибили китайченок)
Твою налево, да я же инсайдер!!! :D