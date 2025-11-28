Инсайдер: релиз Forza Horizon 6 запланирован на первую половину 2026 года

По словам инсайдера NateTheHate, релиз гоночного экшена Forza Horizon 6 запланирован на первую половину 2026 года. По его словам, перенос Grand Theft Auto 6 не оказал влияния на график выхода проекта.

Официально подтверждено лишь, что игра выйдет в 2026 году, а полноценную презентацию создатели намерены провести в начале года. Предполагается, что тогда же объявят окончательную дату релиза.

Известно, что действие шестой части развернётся в Японии. Playground Games стремится передать местные погодные условия и представить автопарк, характерный именно для этой страны. Сначала игра выйдет на PC и Xbox Series X/S, а затем доберется до PS5.