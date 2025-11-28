Инсайдер: релиз Forza Horizon 6 запланирован на первую половину 2026 года

По словам инсайдера NateTheHate, релиз гоночного экшена Forza Horizon 6 запланирован на первую половину 2026 года. По его словам, перенос Grand Theft Auto 6 не оказал влияния на график выхода проекта.
Официально подтверждено лишь, что игра выйдет в 2026 году, а полноценную презентацию создатели намерены провести в начале года. Предполагается, что тогда же объявят окончательную дату релиза.
Известно, что действие шестой части развернётся в Японии. Playground Games стремится передать местные погодные условия и представить автопарк, характерный именно для этой страны. Сначала игра выйдет на PC и Xbox Series X/S, а затем доберется до PS5.
А в Форзе есть полицейские погони ? Иначе я не совсем понимаю, почму хорайзен всеми любима.
Игра про гоночный фестиваль, а не менты vs стритрейсеры
Это просто гонки, там нет особого смысла
Скорее бы.
Мексика уже приелась, а мультяшный Crew Motorfest не зацепил от слова совсем.
Может Unbound ломанут к выходу новой Форзы.
А так, у меня ещё есть первая Форза Хорайзон через эмулятор. Отлично работает кстати.
FH4 пока лучшая часть, с нее и началось знакомство с серией на ПК
если Японию раскроют в таком же духе, добавив все фирменные фишки, буду только рад.
NFS не хочется даже бесплатно. Серия давно свернула не туда...
..., игра на скидках продаётся по -90% скидки. В чём проблема купить?
Это мы ждём. Начал с 4 части и влюбился в серию. 5 понравилась ещё больше, хоть распробовал её и не сразу. Ещё бы сделали чуть больший упор на тюнячки - просто мечта была бы. Особенно учитывая, что Япония - место рождения дрифта и нелегальных скоростных гонок по ночным трассам. В любом случае буду брать на релизе.
Надеюсь на релизе не будет такой же пустой и скучной как FH5
Надеюсь покажут еще дату релиза многострадальной фейбл, прошло слишком много времени после анонса, а про игру особо и не известно, а эти же разрабы уже умудрились сделать еще 1 форзу.
Скорее б уже, блин)