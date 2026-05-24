Катсцены в Forza Horizon 6 назвали худшими в серии после сравнения с оригинальной 1 частью

Недавний релиз гоночной игры Forza Horizon 6, действие которой разворачивается в Японии, спровоцировал оживленные обсуждения в социальных сетях. Внимание пользователей привлекло сравнение вступительных сцен новой части и дебютного выпуска серии, вышедшего 14 лет назад, в 2012 году.

Поводом для дискуссии стал ролик, в котором сопоставляются начальные минуты этих 2 проектов. Некоторые игроки посчитали, что сцена из оригинальной Forza Horizon 1 выглядит более живой, атмосферной и кинематографичной. По их мнению, в современной версии режиссура и операторская работа уступают классике, а модели персонажей кажутся слишком скованными и неестественными.

Тем не менее сторонники новой части поспешили объяснить техническую разницу между проектами. Они напомнили, что в игре 2012 года использовался заранее подготовленный CGI ролик, который запускался как обычный видеофайл. В то же время в Forza Horizon 6 сцена создана полностью на игровом движке в реальном времени. По этой причине прямое сравнение графики в данном случае некорректно.

Часть геймеров также отметила, что для гоночного симулятора сюжетные заставки не имеют ключевого значения. Они подчеркнули, что разработчики из студии Playground Games сосредоточили основные ресурсы на проработке открытого мира, воссоздании качественных моделей более 550 автомобилей и физике вождения. Тем не менее критики настаивают, что для современного проекта уровня AAA визуальное исполнение сюжетных элементов могло быть выполнено на более высоком уровне.