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Steam Teraleak оказался масштабнее: в утечке нашли прототипы Mafia 2, GTA 3, Spec Ops: The Line и Civilization V
Платина в GTA 6 будет сложной: в Rockstar рассказали о достижениях и обилии коллекционных предметов
Разработчики из Telltale на Gamescom раскрыли свежие подробности The Wolf Among Us 2: камера, напарница и эпизоды
Разработчики Guild Wars 3 рассказали об эпохе и доступных расах - впервые можно будет играть за коданов
Время строить и выживать: в Steam стартовал фестиваль с крупными скидками на игру
Grand Theft Auto 6 назвали одним из "лучших фильмов" 2026 года - игра обошла даже "Человека-паука: Новый день"
Выживач-гаремник Tamer: King of Dinosaurs получил масштабное обновление геймплея, постельных сцен и новый режим
Google удалил uBlock Origin из Chrome Web Store после окончательного перехода Chrome на Manifest V3
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Подборка игр выходящих в Steam на этой неделе: Onimusha: Way of the Sword, The Blood of Dawnwalker и некоторые другие
Смотрел "Крик" и внезапно услышал звук из Baldur's Gate 3
Golden Sun исполняется 25 лет: история JRPG-саги Camelot
Превью 1666: Amsterdam: тёмное колдовство, кошачий паркур и слишком ранний доступ
30 минут геймплея ремастера The Wolf Among Us
16 минут геймплея Fable с демонстрацией боевой системы
Мы наконец увидели GTA 6 в действии, и это безумие!
Теперь играбельно: Cyberpunk 2077 превратили в игру нового поколения с DLSS 5 и более чем 300 модами
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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Grand Theft Auto 6
Crimson Desert
Star Wars: Zero Company
Resonance: A Plague Tale Legacy
Mortal Shell 2
Dragon Age 2
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