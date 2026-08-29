Культовая трасса Top Gear появилась в Forza Horizon 6 - теперь можно побить рекорд Стига

Британский энтузиаст Drewpy Designs воссоздал культовую тестовую трассу из телепередачи Top Gear в игре Forza Horizon 6. Теперь все желающие могут прокатиться по легендарному аэродрому Дансфолд (Dunsfold Aerodrome), проверить свои гоночные навыки и попытаться побить рекорды Стига.

Трасса, знакомая каждому поклоннику «классического» Top Gear, воспроизведена с максимальной точностью. Здесь представлены все знаменитые участки — от «Hammerhead» до «The Follow-through» и «Gambon». Игроки могут свободно исследовать окрестности, включая ангары, и даже отыскать пасхальные яйца — среди них отсылка к легендарной «неубиваемой» Toyota.

Карта доступна по всему миру в формате «Estate» (поместье). Чтобы разблокировать трассу, достаточно ввести код «469882580» в разделе «Estates» в Creative Hub.

Бросайте вызов Стигу или попробуйте стать «звездой за рулём недорогого автомобиля» — легендарный трек Top Gear ждёт вас в Forza Horizon 6.