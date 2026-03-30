Легендарные Acura и новый электрокар Honda в свежих трейлерах Forza Horizon 6

На старте Forza Horizon 6 предложит внушительный гараж из более чем 550 автомобилей, включая технологичные новинки от Acura. В свежих роликах Playground Games показали маневренную Integra A-Spec (200 л.с.) с филигранной аэродинамикой и мощный суперкар NSX Type S, способный разогнаться до 97 км/ч за считанные мгновения благодаря турбированному двигателю.

Настоящим украшением ростера станет стильный хетчбэк Honda e — первый полностью электрический автомобиль марки в серии. Несмотря на скромные скоростные показатели, этот ретрофутуристичный «супермини» станет идеальным выбором для комфортного изучения дорог и пейзажей Японии.

Выход игры запланирован на 19 мая 2026 года для ПК и Xbox Series, в версия для PlayStation 5 ожидается во второй половине года. Разработчики обещают регулярно расширять автопарк после релиза и представить новый тип зрелищных заездов Horizon Rush, нацеленный на высокую реиграбельность и масштабные шоу.