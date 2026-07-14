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Forza Horizon 6 19.05.2026
Аркада, Мультиплеер, Гонки, Спорт, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
8.1 675 оценок

Metacritic представил 20 самых высоко оценённых игр года на данный момент - лидируют Forza Horizon 6 и Mina the Hollower

monk70 monk70

Первая половина 2026 года подошла к концу, и Metacritic воспользовался возможностью обновить свой традиционный список самых высоко оценённых игр года. Рейтинг учитывает Metascore, взвешенное среднее значение обзоров, опубликованных специализированной прессой, и включает только новые игры, вышедшие в период с января по июнь.

Хотя список может ещё измениться с учётом крупных релизов, запланированных на ближайшие месяцы, он уже дает хорошее представление о главных событиях 2026 года на данный момент. Лидером по-прежнему остаётся Forza Horizon 6, сохранившая рейтинг Metascore 90. Игра потеряла один балл по сравнению с первоначальным анализом, но осталась в лидерах.

На втором месте Mina the Hollower, также с рейтингом 90. Игра от Yacht Club Games даже удерживала первое место часть года и остаётся одной из самых высоко оценённых критиками игр. Замыкают пятёрку лучших Schrodinger's Call, Pokémon Pokopia и Resident Evil Requiem, все с отличными отзывами.

20 игр 2026 года с самым высоким рейтингом

  1. Forza Horizon 6 — 90
  2. Mina the Hollower — 90
  3. Schrodinger’s Call — 89
  4. Pokémon Pokopia — 89
  5. Resident Evil Requiem — 89
  6. Mewgenics — 88
  7. 007 First Light — 87
  8. Saros — 87
  9. Hermit and Pig — 87
  10. Titanium Court — 87
  11. Nioh 3 — 86
  12. OPUS: Prism Peak — 86
  13. Mixtape — 86
  14. Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection — 86
  15. Cairn — 86
  16. Timberborn — 85
  17. Esoteric Ebb — 85
  18. Pragmatic — 85
  19. Wax Heads — 85
  20. Phonopolis — 84

Metacritic отмечает, что рейтинг включает исключительно новые игры, выпущенные в 2026. Ремастеры, переиздания и версии для других платформ были исключены, даже если они получили более высокие оценки, чем некоторые игры в списке.

По этой причине такие игры, как Hades 2 на PS5 и Xbox Series S|X и Final Fantasy VII Remake Intergrade для Xbox и Nintendo Switch, не фигурируют в рейтинге.

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