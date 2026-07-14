Metacritic представил 20 самых высоко оценённых игр года на данный момент - лидируют Forza Horizon 6 и Mina the Hollower

Первая половина 2026 года подошла к концу, и Metacritic воспользовался возможностью обновить свой традиционный список самых высоко оценённых игр года. Рейтинг учитывает Metascore, взвешенное среднее значение обзоров, опубликованных специализированной прессой, и включает только новые игры, вышедшие в период с января по июнь.
Хотя список может ещё измениться с учётом крупных релизов, запланированных на ближайшие месяцы, он уже дает хорошее представление о главных событиях 2026 года на данный момент. Лидером по-прежнему остаётся Forza Horizon 6, сохранившая рейтинг Metascore 90. Игра потеряла один балл по сравнению с первоначальным анализом, но осталась в лидерах.
На втором месте Mina the Hollower, также с рейтингом 90. Игра от Yacht Club Games даже удерживала первое место часть года и остаётся одной из самых высоко оценённых критиками игр. Замыкают пятёрку лучших Schrodinger's Call, Pokémon Pokopia и Resident Evil Requiem, все с отличными отзывами.
20 игр 2026 года с самым высоким рейтингом
- Forza Horizon 6 — 90
- Mina the Hollower — 90
- Schrodinger’s Call — 89
- Pokémon Pokopia — 89
- Resident Evil Requiem — 89
- Mewgenics — 88
- 007 First Light — 87
- Saros — 87
- Hermit and Pig — 87
- Titanium Court — 87
- Nioh 3 — 86
- OPUS: Prism Peak — 86
- Mixtape — 86
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection — 86
- Cairn — 86
- Timberborn — 85
- Esoteric Ebb — 85
- Pragmatic — 85
- Wax Heads — 85
- Phonopolis — 84
Metacritic отмечает, что рейтинг включает исключительно новые игры, выпущенные в 2026. Ремастеры, переиздания и версии для других платформ были исключены, даже если они получили более высокие оценки, чем некоторые игры в списке.
По этой причине такие игры, как Hades 2 на PS5 и Xbox Series S|X и Final Fantasy VII Remake Intergrade для Xbox и Nintendo Switch, не фигурируют в рейтинге.
Бред.
Что еще за 18. Pragmatic? И странно, что Crimson Desert нет в списке.
Crimson Desert