Metacritic представил 20 самых высоко оценённых игр года на данный момент - лидируют Forza Horizon 6 и Mina the Hollower

Первая половина 2026 года подошла к концу, и Metacritic воспользовался возможностью обновить свой традиционный список самых высоко оценённых игр года. Рейтинг учитывает Metascore, взвешенное среднее значение обзоров, опубликованных специализированной прессой, и включает только новые игры, вышедшие в период с января по июнь.

Хотя список может ещё измениться с учётом крупных релизов, запланированных на ближайшие месяцы, он уже дает хорошее представление о главных событиях 2026 года на данный момент. Лидером по-прежнему остаётся Forza Horizon 6, сохранившая рейтинг Metascore 90. Игра потеряла один балл по сравнению с первоначальным анализом, но осталась в лидерах.

На втором месте Mina the Hollower, также с рейтингом 90. Игра от Yacht Club Games даже удерживала первое место часть года и остаётся одной из самых высоко оценённых критиками игр. Замыкают пятёрку лучших Schrodinger's Call, Pokémon Pokopia и Resident Evil Requiem, все с отличными отзывами.

20 игр 2026 года с самым высоким рейтингом

Forza Horizon 6 — 90 Mina the Hollower — 90 Schrodinger’s Call — 89 Pokémon Pokopia — 89 Resident Evil Requiem — 89 Mewgenics — 88 007 First Light — 87 Saros — 87 Hermit and Pig — 87 Titanium Court — 87 Nioh 3 — 86 OPUS: Prism Peak — 86 Mixtape — 86 Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection — 86 Cairn — 86 Timberborn — 85 Esoteric Ebb — 85 Pragmatic — 85 Wax Heads — 85 Phonopolis — 84

Metacritic отмечает, что рейтинг включает исключительно новые игры, выпущенные в 2026. Ремастеры, переиздания и версии для других платформ были исключены, даже если они получили более высокие оценки, чем некоторые игры в списке.

По этой причине такие игры, как Hades 2 на PS5 и Xbox Series S|X и Final Fantasy VII Remake Intergrade для Xbox и Nintendo Switch, не фигурируют в рейтинге.