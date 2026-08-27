Microsoft может перенести релиз Forza Horizon 6 на PlayStation 5 на 2027 год

В игровой индустрии ходят слухи, что релиз Forza Horizon 6 на PS5 может задержаться и не состояться до конца 2026 года. Ряд инсайдеров и блогеров намекают на то, что Microsoft перенесла выход версии для японской консоли на более поздний срок, и эти данные напрямую подтверждает авторитетный журналист The Verge Том Уоррен, заявивший, что не ждет игру на PlayStation 5 раньше 2027 года.

По документам игра всё еще должна выйти в текущем году. Однако на дворе уже конец августа, а издатель до сих пор не назвал точную дату и не запустил предзаказы, что вызывает логичные опасения у фанатов.

На фоне новой мультиплатформенной стратегии, которую продвигает глава направления Аша Шарма, владельцы Xbox надеются, что гоночный симулятор от Playground Games останется эксклюзивом их платформы. Тем не менее, судьбу проекта решат юридические соглашения между компаниями. Впервые о планах выпустить игру на PS5 в 2026 году заговорили еще в январе. Эксперты ожидали традиционный осенний релиз, но официального подтверждения этих сроков до сих пор нет.

Ситуацию осложняет грядущий выход GTA 6. Из-за страха перед главным блокбастером десятилетия издатели буквально забили хитами сентябрь 2026 года. В таких условиях выпускать Forza Horizon 6 вообще без масштабной рекламной кампании или устраивать внезапный релиз без предупреждения — слишком большой риск.

Если учесть, что прошлая часть (Forza Horizon 5) показала отличный результат на PS5, преодолев отметку в 5 миллионов копий, то, как отмечает и сам Том Уоррен, смещение релиза на начало 2027 года выглядит разумно. Это избавит игру от жесткой конкуренции и поможет раскрыть ее максимальный коммерческий потенциал. Время покажет, какое решение примет Microsoft.