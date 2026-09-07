Microsoft подтвердила, что Forza Horizon 6 выйдет на PS5 до конца года

Разработчики Forza Horizon 6 опубликовали длинный новый пост в блоге, посвящённый британской автомобильной тематике в игре, и сегодня стартует новая функция Drift Attack. В самом конце этого поста разработчики заявили: «Если вы планируете свою поездку в Японию на PlayStation 5, следите за новостями! Forza Horizon 6 выйдет на PS5 позже в этом году». Страница игры в PlayStation Store уже доступна, и игроки могут добавить её в список желаний.

Дата релиза пока неизвестна, но её могут объявить на Tokyo Game Show 2026 в конце этого месяца, учитывая, что игра была частью этого мероприятия в прошлом году. Однако эта информация официально не подтверждена; это всего лишь предположение.

Что касается обновления, игроки получат совершенно новую функцию под названием Drift Attack с обновлением British Automotive для Forza Horizon 6, которая станет постоянной и позволит разблокировать Jaguar XJ-S Forza Edition 1990 года. Также произойдёт захват стадиона Horizon Stadium, в результате которого в игру добавят «3 новых для Horizon автомобиля», которые можно будет получить через плейлист фестиваля. В их число входят «Bentley Continental GT Speed ​​2025 года, Ginetta G40 Junior 2019 года и Vauxhall Astra VXR 2006 года».