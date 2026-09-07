Microsoft подтвердила, что Forza Horizon 6 выйдет на PS5 до конца года

Разработчики Forza Horizon 6 опубликовали длинный новый пост в блоге, посвящённый британской автомобильной тематике в игре, и сегодня стартует новая функция Drift Attack. В самом конце этого поста разработчики заявили: «Если вы планируете свою поездку в Японию на PlayStation 5, следите за новостями! Forza Horizon 6 выйдет на PS5 позже в этом году». Страница игры в PlayStation Store уже доступна, и игроки могут добавить её в список желаний.
Дата релиза пока неизвестна, но её могут объявить на Tokyo Game Show 2026 в конце этого месяца, учитывая, что игра была частью этого мероприятия в прошлом году. Однако эта информация официально не подтверждена; это всего лишь предположение.
Что касается обновления, игроки получат совершенно новую функцию под названием Drift Attack с обновлением British Automotive для Forza Horizon 6, которая станет постоянной и позволит разблокировать Jaguar XJ-S Forza Edition 1990 года. Также произойдёт захват стадиона Horizon Stadium, в результате которого в игру добавят «3 новых для Horizon автомобиля», которые можно будет получить через плейлист фестиваля. В их число входят «Bentley Continental GT Speed 2025 года, Ginetta G40 Junior 2019 года и Vauxhall Astra VXR 2006 года».
Что-то не понятно, они вроде бы не хотели свои экзы на ps5 выпускать?
Дополнение когда? // Тарс Таркасс
в каком формате? в цифре как и 5ая? или на диске? вот что интересно
Искренне рад за владельцев PS5, рад что игра выйдет на всех платформах, и правда рад без подколов или чего-то такого, насладитесь игрой когда она выйдет, удачи!
П.С. Я играю на РС и приставку не хочу покупать и не планирую, я рад был когда выходили экзы сони на РС, я играл в них и играю, игры шикарные, да не все, но многие. Я равда не понимаю почему все так яростно держатся за эти "эксклюзивы", типо игра класная, я хочу чтоб в нее больше людей сыгра