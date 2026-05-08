Microsoft показала релизный трейлер Forza Horizon 6 - гонки по Японии стартуют уже 19 мая

Microsoft опубликовала релизный трейлер Forza Horizon 6 и подтвердила: новая часть главной аркадной гоночной серии Xbox выйдет уже 19 мая на ПК и Xbox Series X|S. С первого дня игра появится в Game Pass, а версия для PlayStation 5 ожидается до конца года. И, похоже, это именно та Forza Horizon, которую фанаты ждали много лет.

Главной особенностью шестой части стала Япония — локация, о которой сообщество просило практически с момента выхода Forza Horizon 3. Playground Games наконец услышала аудиторию и сделала ставку на смесь густонаселённого Токио, горных серпантинов, неоновых улиц и сельских дорог, вдохновлённых японской автомобильной культурой.

Разработчики называют карту «сборной солянкой» знаковых мест Японии, а центральным хабом станет Токио. При этом студия обещает переработанную систему прогрессии — и это важный момент. После Forza Horizon 5 серию нередко критиковали за слишком быстрый доступ ко всему контенту, из-за чего ощущение развития терялось уже через несколько часов.

Интересно и то, что Turn 10 теперь сосредоточена исключительно на технической поддержке, а основную разработку полностью ведёт Playground Games. На фоне неоднозначного запуска последней Forza Motorsport именно Horizon сегодня выглядит как настоящая флагманская серия Microsoft в жанре гонок.

Пока всё указывает на то, что Forza Horizon 6 пытается не просто сменить декорации, а немного перезапустить саму формулу серии. И если переработанная прогрессия действительно добавит ощущение пути, а не бесконечной раздачи суперкаров с первых минут, у Xbox может получиться одна из самых сильных аркадных гонок последних лет.