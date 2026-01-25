Microsoft повысила цену раннего доступа Forza Horizon 6, включая обновление для подписчиков Game Pass

Microsoft повысила цену Forza Horizon 6 для игроков, желающих получить доступ к игре в раннем доступе, требуя даже от подписчиков Game Pass Ultimate доплатить за новую гоночную игру до её официального релиза. Игра, официальный выход которой запланирован на 19 мая 2024 года, стоит значительно дороже, чем её предшественница, для тех, кто хочет выйти на трассу на четыре дня раньше.

Премиум-издание Forza Horizon 6 теперь стоит 120 долларов США, что на $20 долларов больше, чем цена аналогичного издания Forza Horizon 5, которое продавалось, соответственно, за $100. Для подписчиков Xbox Game Pass Ultimate пакет обновления Premium — необходимый для раннего доступа — подорожал до $60, тогда как ранее его стоимость составляла $50.

Частично это повышение объясняется новой ценовой политикой Microsoft, поскольку базовая игра теперь стоит $70 по сравнению с $60 за Forza Horizon 5. Однако это изменение также представляет собой значительное повышение для всех, кто хочет играть раньше, включая подписчиков Game Pass.

Игроки, купившие пакет Premium, смогут начать играть 15 мая, за четыре дня до официального релиза. Помимо раннего доступа, премиум-издание также включает дополнительный набор автомобилей по сравнению с аналогичной версией Forza Horizon 5.

Практика «платного раннего доступа» становится всё более распространённой в игровой индустрии, и многие издатели используют аналогичные модели для своих крупных релизов. По сути, игра уже полностью готова к этому раннему сроку, но становится доступной только тем, кто заплатил дополнительную плату.

Forza Horizon 6 выйдет для Xbox и ПК 19 мая 2024 года, а версия для PlayStation 5 запланирована на конец того же года.