Microsoft раскрыла точное время запуска Forza Horizon 6 и раннего доступа

Playground Games и Microsoft официально подтвердили глобальное время запуска Forza Horizon 6, включая старт раннего доступа и полноценный релиз игры.

Несмотря на недавнюю утечку PC-версии и появление пиратских копий в сети, переносить дату выхода разработчики не стали. Релиз по-прежнему состоится 19 мая, а владельцы Premium-издания смогут начать играть раньше — с 15 мая.

Для игроков из Москвы ранний доступ на Xbox стартует 15 мая в 00:01 по московскому времени. Полноценный запуск игры состоится 19 мая также в 00:01 по Москве.

На Steam игра откроется одновременно по всему миру по времени восточного побережья США. Предзагрузка Forza Horizon 6 уже доступна на PC, Xbox Series X/S и в приложении Xbox для Windows.

Кроме того, Microsoft подтвердила, что игра получила статус Steam Deck Verified и будет оптимизирована для портативных устройств, включая Xbox ROG Ally и Ally X.

Forza Horizon 6 выйдет на PC и Xbox Series X/S, а версия для PlayStation 5 ожидается позже в 2026 году.