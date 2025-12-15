На предстоящей январской презентации Xbox Developer Direct подтверждено участие Playground Games

Среди многих издателей, которые практически не были представлены на The Game Awards, была Microsoft. К счастью, собственная презентация компании Developer Direct вернётся в январе, и она будет насыщенной.

Президент Microsoft по игровому контенту и студиям Мэтт Бути рассказал Variety:

Я не могу точно рассказать, что там будет, но у нас много всего, что мы выпустим в следующем году. На самом деле, обычно Dev Direct посвящён тому, что нас ждёт в предстоящем году. В этом году у нас запланировано больше всего, чем мы сможем уместить в одном шоу.

Подтверждено участие Playground Games в Direct, но «в следующем году у нас будет больше контента, чем мы сможем уместить в одном январском Dev Direct, и это хорошо». Очевидно, Бути не уточнили, какие именно игры будут представлены, но можно с уверенностью предположить, что одной из них будет Forza Horizon 6, релиз которой, по слухам, состоится в первой половине следующего года.

Однако не было бы ничего удивительного в появлении Fable, особенно после переноса релиза в начале этого года. Несмотря на слухи о возможном переносе на 2027 год (пусть и маловероятном), есть надежда, что этот Developer Direct прояснит её статус.

Кроме того, в следующем году выйдут Clockwork Revolution, Gears of War: E-Day и Halo: Campaign Evolved. Возможно, покажут первый трейлер следующего дополнения к Starfield, выход которого, по слухам, состоится одновременно с портированием на PS5 весной 2026 года.