Forza Horizon 6 2026 г.
Гонки, Автомобили
8.6 131 оценка

На предстоящей январской презентации Xbox Developer Direct подтверждено участие Playground Games

monk70 monk70

Среди многих издателей, которые практически не были представлены на The Game Awards, была Microsoft. К счастью, собственная презентация компании Developer Direct вернётся в январе, и она будет насыщенной.

Президент Microsoft по игровому контенту и студиям Мэтт Бути рассказал Variety:

Я не могу точно рассказать, что там будет, но у нас много всего, что мы выпустим в следующем году. На самом деле, обычно Dev Direct посвящён тому, что нас ждёт в предстоящем году. В этом году у нас запланировано больше всего, чем мы сможем уместить в одном шоу.

Подтверждено участие Playground Games в Direct, но «в следующем году у нас будет больше контента, чем мы сможем уместить в одном январском Dev Direct, и это хорошо». Очевидно, Бути не уточнили, какие именно игры будут представлены, но можно с уверенностью предположить, что одной из них будет Forza Horizon 6, релиз которой, по слухам, состоится в первой половине следующего года.

Однако не было бы ничего удивительного в появлении Fable, особенно после переноса релиза в начале этого года. Несмотря на слухи о возможном переносе на 2027 год (пусть и маловероятном), есть надежда, что этот Developer Direct прояснит её статус.

Кроме того, в следующем году выйдут Clockwork Revolution, Gears of War: E-Day и Halo: Campaign Evolved. Возможно, покажут первый трейлер следующего дополнения к Starfield, выход которого, по слухам, состоится одновременно с портированием на PS5 весной 2026 года.

Mendoksi

Я удивлюсь если от само повторов откажутся, мне на самом деле и тема фестивалей надоела, как бы форза не была двигателем семи аркадных гонок, но по сути успевает надоесть в пери мешку с гейм дизайнерскими решениями. Карта прям неоднозначной получилась в 5 части, и режим помощников-автовождения тоже неоднозначно, не говорю что такого в играх не должно быть, высококачественных казуаолок не то что много, но видел довольно много примеров где люди с ограниченными возможностями были лучше в играх.

1