Надёжный инсайдер раскрыл дату выхода Forza Horizon 6 на PS5 - релиз якобы состоится в январе 2027 года

Надёжный инсайдер billbil-kun сообщил точную дату выхода Forza Horizon 6 на PS5. По его информации, гоночная игра от Playground Games появится на консоли Sony 26 января 2027 года, несмотря на то, что Microsoft ранее указывала для PS5 релиз в 2026 году.

По данным инсайдера, в этот же день станет доступна физическая версия игры на дисках. Европейская цена составит 69,99 евро, а в Великобритании — 59,99 фунта, то есть столько же, сколько стоит версия для Xbox Series. При этом информация о возможном Premium Edition и раннем доступе пока отсутствует.

Сообщение billbil-kun также согласуется с более ранними заявлениями журналиста The Verge Тома Уоррена. Ещё в августе он предположил, что версия Forza Horizon 6 для PS5 может задержаться до 2027 года, а в сентябре вновь заявил о релизе в начале следующего года. Официально Xbox пока продолжает указывать 2026 год.

При этом дата 26 января остаётся именно инсайдерской информацией и ещё не подтверждена Microsoft или Playground Games. Официальный анонс, по данным billbil-kun, должен состояться на этой неделе, после чего ожидается открытие предзаказов.

Если сведения подтвердятся, PS5-версия Forza Horizon 6 выйдет почти через девять месяцев после релиза на Xbox Series X|S и ПК. Для сравнения, Forza Horizon 5 также появилась на PlayStation с заметной задержкой относительно первоначального релиза.