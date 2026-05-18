Названы ближайшие бесплатные автомобили для Forza Horizon 6

Все автомобили которые вы получаете внутри Фестивального плейлиста (Сезонов) являются абсолютно бесплатными, вам достаточно просто заходить в игру каждую неделю и выполнять гоночные задания, чтобы копить очки. Первый сезон называется «Welcome to Japan», он полностью посвящён японской автомобильной культуре. Сезон 1 продлится с 21 мая по 18 июня. Ниже представлен полный список наградных машин и способы их получения.
- Награды за всю Серию 1, для получения этих машин нужно копить очки на протяжении всех четырех недель:
- 2008 Mazda Furai — 60 очков.
- 2010 Nissan 370Z — 120 очков
- Еженедельные награды, Лето (21–28 мая)
- 1999 Toyota Altezza RS200 Z Edition — 20 очков.
- 2006 Mitsubishi Lancer Evolution IX MR — 40 очков.
- Осень (28 мая – 4 июня)
- 1997 Nissan Skyline GT-R V-Spec — 20 очков.
- 1991 Honda CR-X SiR — 40 очков.
- Зима (4–11 июня)
- 2019 Subaru STI S209 — 20 очков.
- 2016 Toyota Land Cruiser Arctic Trucks (AT37) — 40 очков.
- Весна (11–18 июня)
- 1996 Toyota Starlet Glanza V — 20 очков.
- 1974 Toyota Corolla SR5 — 40 очков.
Во втором сезоне (Серия 2) получившем название «Horizon Decades», главными наградами станут европейские и американские автомобили. Сезон 2 начнётся 18 июня и продлится четыре недели до 16 июля.
- Награды за всю Серию 2, очки накапливаются в течение всего месяца:
- 1993 Porsche 911 Turbo S Leichtbau — 80 очков.
- 2018 Lotus Exige Cup 430 — 160 очков
- Еженедельные награды, Лето (с 18 июня – 25 июня)
- 1989 Volkswagen Rallye Golf — 20 очков.
- 1988 Lamborghini Countach LP5000 QV — 40 очков.
- Осень (25 июня – 2 июля)
- 1998 TVR Cerbera Speed 12 — 20 очков.
- 1993 Schuppan 962CR — 40 очков.
- Зима (2 июля – 9 июля)
- 2006 Dodge Ram SRT-10 — 20 очков.
- 2003 Ford F-150 SVT Lightning — 40 очков.
- Весна (9 июля – 16 июля)
- 2017 Mercedes-AMG GT R — 20 очков.
- 2017 Saleen S7 LM — 40 очков.
А если пропусть сезон, то уже получить автомобили не получится никак?
