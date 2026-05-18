Названы ближайшие бесплатные автомобили для Forza Horizon 6

Все автомобили которые вы получаете внутри Фестивального плейлиста (Сезонов) являются абсолютно бесплатными, вам достаточно просто заходить в игру каждую неделю и выполнять гоночные задания, чтобы копить очки. Первый сезон называется «Welcome to Japan», он полностью посвящён японской автомобильной культуре. Сезон 1 продлится с 21 мая по 18 июня. Ниже представлен полный список наградных машин и способы их получения.

Награды за всю Серию 1, для получения этих машин нужно копить очки на протяжении всех четырех недель:

2008 Mazda Furai — 60 очков.

2010 Nissan 370Z — 120 очков

Еженедельные награды, Лето (21–28 мая)

1999 Toyota Altezza RS200 Z Edition — 20 очков.

2006 Mitsubishi Lancer Evolution IX MR — 40 очков.

Осень (28 мая – 4 июня)

1997 Nissan Skyline GT-R V-Spec — 20 очков.

1991 Honda CR-X SiR — 40 очков.

Зима (4–11 июня)

2019 Subaru STI S209 — 20 очков.

2016 Toyota Land Cruiser Arctic Trucks (AT37) — 40 очков.

Весна (11–18 июня)

1996 Toyota Starlet Glanza V — 20 очков.

1974 Toyota Corolla SR5 — 40 очков.

Во втором сезоне (Серия 2) получившем название «Horizon Decades», главными наградами станут европейские и американские автомобили. Сезон 2 начнётся 18 июня и продлится четыре недели до 16 июля.