Названы самые прибыльные игры Sony и Microsoft за 2026 год - Forza Horizon 6 и Marvel's Wolverine оказались в лидерах

Аналитики из агентства Alinea Analytics опубликовали свежий финансовый отчет, где решили подвести итоги этого года и показать финансовую прибыль от последних релизов для Microsoft и Sony. В исследовании учтены совокупные показатели продаж и выручки на платформах PlayStation, Xbox и в сервисе Steam.

Абсолютным лидером при чем с большим отрывом стал гоночный симулятор Forza Horizon 6. Как сообщается, проект заработал $579,2 млн валовой выручки при прямых продажах в 8,8 млн копий, став самым быстроокупаемым гоночным тайтлом в истории за пределами франшизы Mario Kart. На Xbox пришлось 56,7% денежных поступлений. Несмотря на то что свыше 10 миллионов человек запустили игру через подписку Game Pass, 1,3 миллиона пользователей добровольно приобрели платный набор раннего доступа «Premium Upgrade», принесший издателю дополнительные $82 млн.

Сразу за ним расположился супергеройский экшен Marvel’s Wolverine — $192,9 млн (2,5 млн копий). Вышедший месяц назад боевик для PlayStation 5 показал высокие продажи, несмотря на сдержанный прием критиков. Около половины покупателей уже завершили 15-часовую кампанию, а 31% тиража пришелся на физические дисковые издания. На тратьем месте по продажам оказался еще один проект сони — MLB The Show 26 — $192,7 млн. Спортивный симулятор показал 23-процентный рост по сравнению с предшественником.

В список других заметных релизов двух платформодержателей также вошли:

Halo: Campaign Evolved — $86,6 млн. Дебют легендарной серии на консолях конкурента оказался успешен: 46,5% дохода принесла именно PlayStation 5, обойдя показатели Xbox в 41,1%;

— $86,6 млн. Дебют легендарной серии на консолях конкурента оказался успешен: 46,5% дохода принесла именно PlayStation 5, обойдя показатели Xbox в 41,1%; Marvel Tokon — $51,6 млн. Около 800 тыс. копий, 82% из которых пришлись на PS5 из-за проблем с оптимизацией на ПК;

— $51,6 млн. Около 800 тыс. копий, 82% из которых пришлись на PS5 из-за проблем с оптимизацией на ПК; Marathon — $44,4 млн. 1,7 млн копий, где 56,7% выручки обеспечил Steam;

— $44,4 млн. 1,7 млн копий, где 56,7% выручки обеспечил Steam; Gears of War: E-Day — $42,1 млн. 311 тыс. прямых продаж, поддержанных 722 тыс. платных апгрейдов в Game Pass);

— $42,1 млн. 311 тыс. прямых продаж, поддержанных 722 тыс. платных апгрейдов в Game Pass); Saros — $40,4 млн. 521 тыс. проданных копий.

Аналитики подчеркивают, что гибридная модель распространения игр Microsoft с платными ранними апгрейдами для подписчиков приносит значительный доход, однако прямые премиальные продажи на PlayStation по-прежнему обеспечивают более высокую отдачу с каждой реализованной копии.