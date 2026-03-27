Новое видео Forza Horizon 6 посвящено режиму Horizon Rush

Видео Horizon Rush Details рассказывает о новом типе событий в игре Forza Horizon 6, которая развернется в Японии. Horizon Rush — это зрелищные гонки на время по экстремальным полосам препятствий, сочетающие в себе элементы классических шоу-заездов и джимханы.

Суть режима: Игроки соревнуются на сложных трассах с трамплинами, разрушаемыми объектами и динамическими преградами (например, контейнеры, которые поднимают краны прямо перед машиной).

Структура заезда: Трассы разделены на сектора. Это позволяет отслеживать прогресс и понимать, где игрок теряет или набирает время, что повышает реиграбельность.

Локации для Rush: На старте игры будет три основных заезда:

Доки Токио (Pier Pressure): Прыжки по контейнерам и узкие извилистые маршруты.

Горнолыжный курорт: Гонки по заснеженным склонам в Альпийском регионе.

Космодром на побережье: Экстремальный заезд, во время которого может произойти запуск ракеты.

Прогрессия: События Horizon Rush являются «вехами» фестиваля. Они открываются по мере получения цветных браслетов в режиме карьеры.

Особенности разработки: В отличие от прошлых частей, локации для этих событий (например, доки) сначала проектировались как гоночные трассы, а уже потом вокруг них достраивалось окружение для лучшего геймплея.

Режим поддерживает одиночное прохождение, кооператив и соревновательный мультиплеер. Сама игра Forza Horizon 6 выходит 19 мая 2026 года.