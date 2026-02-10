Новый ролик Forza Horizon 6 демонстрирует прекрасные японские ландшафты

После демонстрации прибрежных пейзажей разработчики Forza Horizon 6 переключили внимание на материк. В новом ролике Playground Games показала разнообразие наземных ландшафтов, делая акцент на масштабе и визуальном богатстве мира игры.

В кадре — раскинувшиеся зелёные равнины, мокрые от дождя трассы, уходящие вдаль, густые бамбуковые леса и суровые заснеженные горные хребты. Разнообразие биомов и погодных условий подчёркивает стремление авторов сделать открытый мир ещё более живым и контрастным.

Forza Horizon 6 выйдет 19 марта 2026 года на Xbox Series и ПК, а позднее в 2026 году игра также доберётся до PlayStation 5. Судя по новым кадрам, гонка обещает стать одной из самых зрелищных частей серии.