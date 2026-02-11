ЧАТ ИГРЫ
Forza Horizon 6 19.05.2026
Гонки, Автомобили
8.5 197 оценок

Новый тизер Forza Horizon 6 демонстрирует множество великолепных пейзажей японских равнин

monk70 monk70

В ожидании следующего подробного обзора Forza Horizon 6, Playground Games новый внутриигровой тизер. Однако акцент сделан не столько на самих гонках, сколько на японской местности, а именно на равнинах.

Однако, как заметили пользователи: «А где же снег?» В отличие от предыдущих игр, где снег выпадал сезонно, в альпийских регионах Японии снег будет идти круглый год. Это один из тех элементов, которые ещё больше усиливают реализм, обеспечивая при этом достаточное разнообразие в зависимости от времени года. И, конечно же, «атмосфера» Японии ощущается повсюду.

Forza Horizon 6 выходит 19 мая для Xbox Series X/S и ПК (позже в этом году для PS5).

12
8
Forza Horizon 6
19.05.2026
Комментарии:  8
Snake Snaake Snaaaaaake

как только monk70 перестает пользоваться нейронкой, сразу возникают - "в альпийских регионах Японии"

4
monk70

Гугли японские Альпы

2
Кирилл Ренкевич

Красиво и атмосферно, но что с освещением и текстурами...

1
Snake Snaake Snaaaaaake

это ты как в 720p разглядел, что что-то не так с текстурами?

2
Кирилл Ренкевич Snake Snaake Snaaaaaake

Ещё с прошлых демонстраций видно было что с ними беда

1
Полковник Барбара Злывка

круто во время гонок можно остановится и подрочить на местность (почти как форсаж).

1
Aleksey Aleshka

Очень жду, но очень опасаюсь. Боюсь будет ещё более вторично чем пятёрка

Ahnx

Графика 10-летней давности, ролик в 720p.

Впрочем, и так сойдёт.