Новый тизер Forza Horizon 6 демонстрирует множество великолепных пейзажей японских равнин

В ожидании следующего подробного обзора Forza Horizon 6, Playground Games новый внутриигровой тизер. Однако акцент сделан не столько на самих гонках, сколько на японской местности, а именно на равнинах.
Однако, как заметили пользователи: «А где же снег?» В отличие от предыдущих игр, где снег выпадал сезонно, в альпийских регионах Японии снег будет идти круглый год. Это один из тех элементов, которые ещё больше усиливают реализм, обеспечивая при этом достаточное разнообразие в зависимости от времени года. И, конечно же, «атмосфера» Японии ощущается повсюду.
Forza Horizon 6 выходит 19 мая для Xbox Series X/S и ПК (позже в этом году для PS5).
как только monk70 перестает пользоваться нейронкой, сразу возникают - "в альпийских регионах Японии"
Гугли японские Альпы
Красиво и атмосферно, но что с освещением и текстурами...
это ты как в 720p разглядел, что что-то не так с текстурами?
Ещё с прошлых демонстраций видно было что с ними беда
круто во время гонок можно остановится и подрочить на местность (почти как форсаж).
Очень жду, но очень опасаюсь. Боюсь будет ещё более вторично чем пятёрка
Графика 10-летней давности, ролик в 720p.
Впрочем, и так сойдёт.