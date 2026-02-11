Новый тизер Forza Horizon 6 демонстрирует множество великолепных пейзажей японских равнин

В ожидании следующего подробного обзора Forza Horizon 6, Playground Games новый внутриигровой тизер. Однако акцент сделан не столько на самих гонках, сколько на японской местности, а именно на равнинах.

Однако, как заметили пользователи: «А где же снег?» В отличие от предыдущих игр, где снег выпадал сезонно, в альпийских регионах Японии снег будет идти круглый год. Это один из тех элементов, которые ещё больше усиливают реализм, обеспечивая при этом достаточное разнообразие в зависимости от времени года. И, конечно же, «атмосфера» Японии ощущается повсюду.

Forza Horizon 6 выходит 19 мая для Xbox Series X/S и ПК (позже в этом году для PS5).