Новый трейлер Forza Horizon 6 демонстрирует Токио

Захватывающее путешествие по огромному открытому миру Forza Horizon 6 продолжается в преддверии релиза с захватывающим новым видео от креативной студии Playground Games, которое погружает нас в атмосферу Токио.

Английская студия разработки заявляет, что особенно гордится проделанной работой по воссозданию раскинувшегося японского мегаполиса в режиме свободного исследования в грядущей Forza Horizon, обещая беспрецедентную детализацию изображения.

Более того, цифровая версия Токио, созданная командой Playground, будет в пять раз больше любого другого города, когда-либо воссозданного в серии Forza Horizon: в новом видео можно увидеть такие знаковые места, как перекрёсток Сибуя, Токийская башня и самые представительные районы японского мегаполиса.

Релиз Forza Horizon 6 запланирован на 19 мая на ПК и Xbox One, а для подписчиков Game Pass более высоких уровней игра станет доступна сразу же. Выход версии для PS5 ожидается в конце 2026 года.