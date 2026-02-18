ЧАТ ИГРЫ
Forza Horizon 6 19.05.2026
Гонки, Автомобили
8.6 210 оценок

Новый трейлер Forza Horizon 6 демонстрирует высокогорье Японии

monk70 monk70

В преддверии майского релиза Playground Games раскрывает новые подробности о Forza Horizon 6, демонстрируя множество великолепных биомов Японии, по которым игрокам предстоит ездить. Playground Games прославилась тем, что воссоздаёт культовые места мира и прекрасно переносит их в свои видеоигры. Судя по тому, что студия показала, Forza Horizon 6 продолжит эту традицию, предлагая разнообразные биомы Японии.

В новом трейлере команда представила высокогорный биом, который, по словам Playground Games, является самой возвышенной картой на сегодняшний день. В ролике показаны извилистые дороги, пролегающие по холмам, обширные участки вдоль гор, а также области карты, позволяющие игрокам любоваться пейзажем на многие километры. Это должно предоставить множество возможностей для использования популярного фоторежима.

Forza Horizon 6 выйдет на ПК, Xbox Series S|X и будет доступна в Game Pass с 19 мая. Версия для PlayStation 5 находится в разработке и появится в течение нескольких месяцев после первоначального релиза.

Комментарии:  3
QueasyRush

а почему всё выглядит как англия из четвёртой части? те же текстуры и модели, тупо рескин

1
R01Adil

Красиво

1
Константин335

Думаю это будет самая красивая часть Форзы