Облака в Forza Horizon 6 занимают 13Гб места на диске

Игроки обнаружили, что в Forza Horizon 6 почти 13 гигабайт места занимают исключительно HDR-изображения неба.
Один из пользователей показал в анализе хранилища, что папка HDR Skies весит 13 ГБ. Это вызвало волну удивления и мемов в сообществе.
Многие отмечают, что такое огромное место под небо выглядит чрезмерным, особенно когда игра и так требует немало пространства на SSD.
А проблема в чем? 1 tb SSD щас копейки стоят, какой-нибудь ноунейм netac спокойно в пределах 2к взять можно, что-то топовое типо самсунг 990 про где-то за 9к
просто небо в скайриме вес которого ВСЕГО 10г
на 13 гигов можно игру поставить - тот же Heroes Olden Era + warhammer gladius
когда эти уроды начнут покавать как надо?
"Некстген" во всей красе.