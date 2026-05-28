Forza Horizon 6 19.05.2026
Аркада, Мультиплеер, Гонки, Спорт, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
8.1 509 оценок

Облака в Forza Horizon 6 занимают 13Гб места на диске

pgsvcks pgsvcks

Игроки обнаружили, что в Forza Horizon 6 почти 13 гигабайт места занимают исключительно HDR-изображения неба.

Один из пользователей показал в анализе хранилища, что папка HDR Skies весит 13 ГБ. Это вызвало волну удивления и мемов в сообществе.

Многие отмечают, что такое огромное место под небо выглядит чрезмерным, особенно когда игра и так требует немало пространства на SSD.

agula98
А проблема в чем? 1 tb SSD щас копейки стоят, какой-нибудь ноунейм netac спокойно в пределах 2к взять можно, что-то топовое типо самсунг 990 про где-то за 9к

yariko ookami
Dart_Zero

просто небо в скайриме вес которого ВСЕГО 10г

jax baron

на 13 гигов можно игру поставить - тот же Heroes Olden Era + warhammer gladius

когда эти уроды начнут покавать как надо?

CTPAuDEP

"Некстген" во всей красе.

