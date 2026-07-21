Обновление для Forza Horizon 6 устранило вылеты из онлайн-сессий Horizon Drifting

Для Forza Horizon 6 вышло обновление Series 3 Hotfix 1 (версия 403.798), которое уже доступно для скачивания на ПК и консолях Xbox. Это техническое обновление не добавляет в симулятор новые автомобили или трассы. Его единственная задача — исправить критические баги и повысить общую стабильность игрового процесса.

Основные исправления коснулись физики заноса при управлении в режиме «Вручную со сцеплением». Создатели игры полностью восстановили работу техники Clutch Kick, которая ранее работала некорректно. Дополнительно патч заблокировал глитч с трансмиссией, позволявший игрокам мгновенно переключать передачи за счет одновременного зажатия ручного тормоза и селектора КПП.

Второе важное исправление коснулось сетевого режима Horizon Drifting. Создатели устранили баг, который выбрасывал гонщиков из мультиплеерных сессий в самом начале заезда. После установки хотфикса фанаты онлайн-соревнований могут участвовать в заездах без риска столкнуться с аварийным вылетом из лобби.