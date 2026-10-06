Обновление Horizon Meets для Forza Horizon 6 добавляет новые автомобили и контент от 7-Eleven

Вышло новейшее обновление для Forza Horizon 6 под названием Horizon Meets. Оно привносит в игру совместный проект с сетью 7-Eleven, три автомобиля, ранее не представленных в серии Horizon, «автомобиль-сокровище» (Treasure Car) и 200 дополнительных уровней Horizon Play. Кроме того, обновление добавляет новые объекты для режима EventLab, награды в плейлисте фестиваля, автомобили для гонок в моноклассе (Spec Racing), а также включает ряд исправлений и улучшений.

Тематика Horizon Meets посвящена местам встреч игроков с друзьями: в открытом мире появится временное мероприятие — автосбор (Car Meet) от 7-Eleven, а также соответствующий контент для EventLab. Обновление выходит в преддверии запуска плейлиста фестиваля Horizon Meets, который стартует 8 октября.