Обзоры Forza Horizon 6 появятся 14 мая

Как вы, вероятно, уже знаете, Forza Horizon 6 от Playground Games ушла «на золото». До релиза осталось чуть меньше двух недель, поэтому от журналистов и создателей контента появилось подтверждение, что обзоры будут опубликованы 14 мая в 15:00 по московскому времени.

Конечно, владельцы Premium Edition (или те, кто купит Premium Upgrade в Game Pass) смогут начать играть 15 мая. В любом случае, этого времени должно быть достаточно, чтобы понять, стоит ли первый в истории серии этап в Японии того. Судя по многочисленным впечатлениям от игры и всему, что продемонстрировала Playground Games, она может оказаться лучшей из всех.

В отличие от предыдущих игр, в Forza Horizon 6 вы путешествуете по Японии в качестве туриста. Вместе со своими друзьями Джорди и Мэй вы быстро погружаетесь в атмосферу фестиваля Horizon и можете продвигаться по рейтингу, зарабатывая браслеты и в конечном итоге становясь легендой Horizon. В качестве альтернативы вы можете исследовать Японию, создавая журнал коллекций с различными воспоминаниями, очищая карту от тумана и открывая для себя природную красоту страны.

Forza Horizon 6 станет доступна 19 мая для Xbox Series X/S и ПК, а версия для PS5 выйдет позже в этом году.