Официально: версия Forza Horizon 6 для ПК выйдет без антипиратской защиты Denuvo

Представители подразделения Xbox официально подтвердили журналистам портала Windows Central, что грядущая гоночная игра Forza Horizon 6 не будет использовать систему защиты Denuvo на ПК. Релиз проекта запланирован на 19 мая, а покупатели премиального издания получат доступ к игре уже 15 мая.
Обычно наличие Denuvo указывается на странице игры в магазине Steam. Например, у выходящей в октябре игры Star Wars: Galactic Racer соответствующее предупреждение уже есть. Страница Forza Horizon 6 не содержит подобной информации, и теперь издатель дал окончательный отрицательный ответ по поводу присутствия именно этой защиты.
Геймеры часто критикуют Denuvo из-за случаев, когда плохая реализация алгоритмов негативно влияла на общую производительность. Кроме того, данная система требует подключения к интернету для аутентификации, что может вызвать трудности при игре в автономном режиме. При этом журналисты отмечают, что базовая защита файлов в Forza Horizon 6 все же будет присутствовать, особенно при запуске игры через приложение Xbox по подписке Game Pass.
верим верим вон в кримсон дёзерт тоже заявляли что не будет денуво
А разве в 4 или в 5 была защита? Пиратская версия будет без онлайна, а без онлайна форза это обрубок чисто на пару каток в соло!