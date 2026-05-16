Огромный успех Forza Horizon 6 в раннем доступе говорит о том, что игроки готовы платить 120 долларов за премиум-издания

Обсуждение цен на игры всегда было горячей темой в индустрии. Игры за 60-70 долларов долгое время были нормой, но по мере приближения GTA 6 появились разговоры о том, что мы можем увидеть неизбежное повышение цен.

Хотя многие игроки открыто говорят об этом и утверждают, что 80 долларов — это слишком много за игру, Steam демонстрирует другую тенденцию. Forza Horizon 6 Premium Edition, цена которой составляет 120 долларов, в настоящее время насчитывает целых 172 000 игроков на платформе.

Forza Horizon 6 в настоящее время является второй самой продаваемой игрой в Steam после Subnautica 2. Однако, поскольку игра доступна для обладателей премиум-издания, она уже собрала довольно значительную базу игроков.

Она уже стала настолько огромным хитом, что с 172 000 одновременных игроков стала самой популярной гоночной игрой в Steam за всю историю. Что ещё важнее, эти статистические данные относятся к премиум-версии, которая стоит целых 120 долларов.

Это явно указывает на то, что если игроки вкладывают деньги во что-то, они готовы потратить больше. Таким образом, хотя Rockstar не подтвердила цену GTA 6 в 80 долларов, кажется неизбежным, что цены скоро вырастут.