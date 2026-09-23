"Они не уважают японскую культуру": игроки Forza Horizon 6 сообщают о банах за автомобили, украшенные в стиле аниме

Новый скандал, связанный с Forza Horizon 6, набирает обороты среди японских геймеров. Создатели, специализирующиеся на покраске автомобилей в стиле «итася» (автомобили, украшенные персонажами аниме, манги и видеоигр), утверждают, что их работы удаляются из Creative Hub, а некоторые учётные записи блокируются, включая сообщения о наказаниях, связанных с самим оборудованием.

По данным Automaton West, игроки в Японии считают, что столкнулись с новой волной скоординированных жалоб на этот тип контента. Однако проблема возникла не сейчас: подобные сообщения появились ещё в июле, когда популярные художники начали отзывать свои работы и приостанавливать прием новых дизайнов для игры.

Несмотря на обвинения со стороны сообщества, в настоящее время нет официального подтверждения того, что массовые жалобы автоматически приводят к наказанию. В правилах Forza указано, что сообщения о нарушениях оцениваются модераторами индивидуально, прежде чем будут приняты какие-либо меры.

Сообщения широко распространились в последние несколько дней. По словам японских игроков, поступают жалобы на завершённые картины в стиле итася, но проблема, по-видимому, не ограничивается эскизами, опубликованными в Creative Hub. Поступают сообщения о наказаниях игроков за публикацию фотографий украшенных транспортных средств и даже художников, у которых были незаконченные работы. В некоторых случаях эскизы, состоящие только из линий и основных форм, были истолкованы системой модерации как контент, содержащий обнажённое тело.

21 сентября один японский игрок заявил, что несколько художников, создающих картины в стиле итася, были одновременно наказаны. По его словам, хотя некоторые из эскизов действительно могли нарушать правила, большинство считались обычными картинами в этом стиле. Однако Automaton подчёркивает, что официально установить прямую связь между предполагаемой скоординированной кампанией и банами не удалось.

Так называемые итася — это часть японской автомобильной субкультуры, в которой автомобили украшаются большими изображениями персонажей из аниме, манги, игр и других произведений поп-культуры. Этот вид кастомизации существует уже много лет в самом сообществе Forza благодаря инструментам для создания красок и наклеек, предлагаемым франшизой. Однако в Forza Horizon 6 присутствие итася приобрело дополнительное значение: впервые в серии Horizon вся игра разворачивается в Японии.

Именно поэтому часть японского сообщества.особенно негативно реагируют на эти блокировки. Один из игроков раскритиковал ситуацию, отметив, что Microsoft использует элементы японской культуры для продвижения игры, но при этом наказывает за известное проявление местной автомобильной культуры. По его словам, «итася» всегда были частью сообщества Forza и никогда прежде не вызывали таких проблем, как сейчас.

На данный момент Microsoft и Playground Games публично не подтвердили наличие скоординированной кампании, стоящей за сообщениями о блокировках в Японии. Поэтому невозможно точно определить, чем вызваны наказания: массовыми жалобами, индивидуальными решениями модераторов или сочетанием этих факторов. Тем не менее, последствия для сообщества уже очевидны: некоторые авторы перестают публиковать свои работы или удаляют ранее созданный контент, опасаясь блокировки.