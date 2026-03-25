Опубликованы системные требования Forza Horizon 6

Forza не известна своей сложностью в запуске на ПК, но в наше время никогда не знаешь наверняка. Поэтому приятно узнать, что системные требования Forza Horizon 6 довольно низкие для заявленных стабильных 60 кадров в секунду.

Вы сможете запустить игру в разрешении 1080p с частотой 60 кадров в секунду на низких настройках даже с видеокартой Nvidia GeForce GTX 1650, AMD Radeon RX 6500 XT или Intel Arc A380. Это означает, что любая портативная консоль с процессором Ryzen Z1 Extreme должна обеспечить те же результаты, поскольку видеокарта в таком APU примерно эквивалентна этим процессорам.

Что касается оперативной памяти, 16 ГБ должно хватить для 1080p. Возможно, даже для 60+ кадров в секунду при разрешении 1440p на высоких настройках. Для игры в разрешении 1440p потребуется как минимум RTX 3060 Ti, AMD Radeon RX 6700 XT или Intel Arc A580.

Для наилучшей графики вам понадобится RTX 5070 Ti или RX 9070 XT, плюс 32 ГБ оперативной памяти и процессор Intel Core i7 предыдущего поколения (Ryzen 7 или Core i7 12-го поколения). Это должно обеспечить вам более 60 кадров в секунду в разрешении 4K при условии включения масштабирования.

Однако, если вас устраивает отключение трассировки лучей, вы сможете достичь более 60 кадров в секунду в разрешении 4K с RTX 4070 Ti или RX 7900 XT.

Релиз игры запланирован на 19 мая — или на 15 мая, если вы приобретёте Premium Edition.