От драг-рейсинга до дрифта: журналисты рассказали про открытый мир в Forza Horizon 6

Ранее мы уже видели кадры стильных гонок и живописные биомы Японии в Forza Horizon 6, но теперь журналисты совместно с разработчиками из Playground Games решили подробно остановиться на том, чем игроки будут заниматься в огромном открытом мире. Новая часть популярной гоночной серии обещает порадовать игроков большим разнообразием активностей, как хорошо знакомыми заданиями, так и новыми событиями.

Разработчики напомнили о смене структуры в Forza Horizon 6. Теперь начинают не как суперзвезда, а как обычный турист в Японии. Доступ к более быстрым классам автомобилей будет открываться постепенно, через получение браслетов разного цвета - дань уважения самой первой Forza Horizon. Но чтобы игроки, которые любят просто кататься, не чувствовали себя обделенными, в открытый мир были добавлены бесшовные механики, щедро награждающие кредитами и опытом без загрузочных экранов.

Среди главных активностей открытого мира заявлены:

Атака на время . Вам больше не нужно нажимать кнопку "участвовать" и ждать прогрузки в лобби. Достаточно подъехать к одному из многочисленных треков и просто проехать сквозь ворота. Отчет времени начнется мгновенно. Игра фиксирует лучшее время сервера, ваших друзей, а также дельту с вашим лучшим кругом, вознаграждая вас ресурсами за каждый заезд.

. Вам больше не нужно нажимать кнопку "участвовать" и ждать прогрузки в лобби. Достаточно подъехать к одному из многочисленных треков и просто проехать сквозь ворота. Отчет времени начнется мгновенно. Игра фиксирует лучшее время сервера, ваших друзей, а также дельту с вашим лучшим кругом, вознаграждая вас ресурсами за каждый заезд. Синхронный дрэг-рейсинг. Разработчики увидели, как игроки в четвертой и пятой частях сами организуют заезды по прямой с помощью гудков. Теперь это полноценная система. В игре есть три прямые трассы разной длины с рабочими стартовыми огнями. Вы подъезжаете, жмете кнопку — машина выравнивается в стартовой зоне. Дождавшись зеленого света, игроки срываются с места, также зарабатывая кредиты в реальном времени без отрыва от глобальной карты.

Разработчики увидели, как игроки в четвертой и пятой частях сами организуют заезды по прямой с помощью гудков. Теперь это полноценная система. В игре есть три прямые трассы разной длины с рабочими стартовыми огнями. Вы подъезжаете, жмете кнопку — машина выравнивается в стартовой зоне. Дождавшись зеленого света, игроки срываются с места, также зарабатывая кредиты в реальном времени без отрыва от глобальной карты. Новая система Link Skill. Фирменная цепочка зарабатывания очков стиля переработана для онлайна. Теперь игра поощряет невидимое взаимодействие между случайными встречными игроками. Если вы случайно вошли в синхронный дрифт рядом с незнакомцем, или оба сделали сальто на машине в одном месте — игра вознаградит вас бонусом "Связанного стиля". По словам разработчиков, возможны даже 12-пользовательские совместные "бочки" на авто, что станет отличным подспорьем для флешмобов.

Фирменная цепочка зарабатывания очков стиля переработана для онлайна. Теперь игра поощряет невидимое взаимодействие между случайными встречными игроками. Если вы случайно вошли в синхронный дрифт рядом с незнакомцем, или оба сделали сальто на машине в одном месте — игра вознаградит вас бонусом "Связанного стиля". По словам разработчиков, возможны даже 12-пользовательские совместные "бочки" на авто, что станет отличным подспорьем для флешмобов. Торговля подержанными авто. Иногда в точках интереса вы сможете наткнуться на уже протюнингованные автомобили с индивидуальной кастомизацией. Эти машины продаются дешевле, чем их аналоги в салоне, и подобраны алгоритмами игры так, чтобы их стоимость и класс соответствовали вашей текущей прогрессии, стимулируя вас купить авто прямо в открытом мире.

Журналисты обещают продолжить разбор особенностей проекта, и в ближайшие дни мы увидим полноценный показ карты Японии и улучшенного тюнинга автомобилей.