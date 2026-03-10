От драг-рейсинга до дрифта: журналисты рассказали про открытый мир в Forza Horizon 6

Ранее мы уже видели кадры стильных гонок и живописные биомы Японии в Forza Horizon 6, но теперь журналисты совместно с разработчиками из Playground Games решили подробно остановиться на том, чем игроки будут заниматься в огромном открытом мире. Новая часть популярной гоночной серии обещает порадовать игроков большим разнообразием активностей, как хорошо знакомыми заданиями, так и новыми событиями.
Разработчики напомнили о смене структуры в Forza Horizon 6. Теперь начинают не как суперзвезда, а как обычный турист в Японии. Доступ к более быстрым классам автомобилей будет открываться постепенно, через получение браслетов разного цвета - дань уважения самой первой Forza Horizon. Но чтобы игроки, которые любят просто кататься, не чувствовали себя обделенными, в открытый мир были добавлены бесшовные механики, щедро награждающие кредитами и опытом без загрузочных экранов.
Среди главных активностей открытого мира заявлены:
- Атака на время. Вам больше не нужно нажимать кнопку "участвовать" и ждать прогрузки в лобби. Достаточно подъехать к одному из многочисленных треков и просто проехать сквозь ворота. Отчет времени начнется мгновенно. Игра фиксирует лучшее время сервера, ваших друзей, а также дельту с вашим лучшим кругом, вознаграждая вас ресурсами за каждый заезд.
- Синхронный дрэг-рейсинг. Разработчики увидели, как игроки в четвертой и пятой частях сами организуют заезды по прямой с помощью гудков. Теперь это полноценная система. В игре есть три прямые трассы разной длины с рабочими стартовыми огнями. Вы подъезжаете, жмете кнопку — машина выравнивается в стартовой зоне. Дождавшись зеленого света, игроки срываются с места, также зарабатывая кредиты в реальном времени без отрыва от глобальной карты.
- Новая система Link Skill. Фирменная цепочка зарабатывания очков стиля переработана для онлайна. Теперь игра поощряет невидимое взаимодействие между случайными встречными игроками. Если вы случайно вошли в синхронный дрифт рядом с незнакомцем, или оба сделали сальто на машине в одном месте — игра вознаградит вас бонусом "Связанного стиля". По словам разработчиков, возможны даже 12-пользовательские совместные "бочки" на авто, что станет отличным подспорьем для флешмобов.
- Торговля подержанными авто. Иногда в точках интереса вы сможете наткнуться на уже протюнингованные автомобили с индивидуальной кастомизацией. Эти машины продаются дешевле, чем их аналоги в салоне, и подобраны алгоритмами игры так, чтобы их стоимость и класс соответствовали вашей текущей прогрессии, стимулируя вас купить авто прямо в открытом мире.
Журналисты обещают продолжить разбор особенностей проекта, и в ближайшие дни мы увидим полноценный показ карты Японии и улучшенного тюнинга автомобилей.
Там в каждой игре дрифт как у коровы на льду. И я сомневаюсь, что разрабы наконец выяснили, как ездит автомобиль
убери шильду с надписью и хрен поймешь какая часть,визуально почти все одинаковы начиная с четвертой
Когда же они успокоятся и начнут делать просто гонки, без бесконечных фанфар и триумфов. После Forza и Crew играть в TDU гораздо приятнее с ее классическим подходом к гонкам.