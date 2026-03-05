ЧАТ ИГРЫ
Forza Horizon 6 19.05.2026
Гонки, Автомобили
8.5 232 оценки

От цветущей сакуры до снежных пиков: четыре облика Японии на свежих кадрах Forza Horizon 6

Gruz_ Gruz_

В этом месяце Playground Games в рамках маркетинговой кампании, проводимой совместно с IGN, будет широко демонстрировать Forza Horizon 6. Но прежде чем это произойдет, нас познакомили с несколькими новыми скриншотами из игры.

На этих четырех скриншотах показаны ландшафты Японии, которые меняются в зависимости от времени года. Кроме того, это возможность полюбоваться графическим качеством шестой части игры, от которой наверняка все будут в восторге!

Долгожданный фестиваль Horizon переезжает в Японию уже 19 мая 2026 года — сначала на Xbox и ПК, а позже и на PlayStation 5.

Комментарии:  4
Алексей Синкевич

Почему они выбирают локации для игры, где правостороннее движение?

