От цветущей сакуры до снежных пиков: четыре облика Японии на свежих кадрах Forza Horizon 6

В этом месяце Playground Games в рамках маркетинговой кампании, проводимой совместно с IGN, будет широко демонстрировать Forza Horizon 6. Но прежде чем это произойдет, нас познакомили с несколькими новыми скриншотами из игры.

На этих четырех скриншотах показаны ландшафты Японии, которые меняются в зависимости от времени года. Кроме того, это возможность полюбоваться графическим качеством шестой части игры, от которой наверняка все будут в восторге!

Долгожданный фестиваль Horizon переезжает в Японию уже 19 мая 2026 года — сначала на Xbox и ПК, а позже и на PlayStation 5.