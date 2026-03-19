Отказ от Xbox One дал Playground Games больше возможностей для расширения пострелизной поддержки Forza Horizon 6

Forza Horizon 5 получила колоссальную контентную поддержку: еженедельные плейлисты, меняющийся мир, новые автомобили и несколько дополнений. В следующей части Playground Games планирует пойти еще дальше.

Как сообщает Pure Xbox, производственный директор Майк Беннетт рассказал IGN, что отказ от платформы Xbox One дает Forza Horizon 6 «больше потенциала» для послерелизной поддержки.

Мы перенесли эти технологии в следующую игру. Мы считаем, что это была одна из лучших инвестиций, сделанных нами в Horizon 5, — заявил он IGN, имея в виду систему эволюционирующего окружения.



В этот раз мы приложили немало усилий, чтобы расширить эти возможности. Отказ от поколения консолей Xbox One немного развязал нам руки. Мы научились отмечать ключевые моменты года на опыте предыдущей игры и с нетерпением ждем возможности реализовать этот потенциал в лайв-сервисе Horizon 6.

Примечательно, что это будет первая игра серии со времен Forza Horizon 2, которая полностью откажется от устаревшей Xbox One (напомним, Horizon 5 работала на старой консоли при заблокированных 30 FPS).

Интервью IGN акцентирует внимание на возвращении смены сезонов в Forza Horizon 6. Это было главной фишкой карты Великобритании в Horizon 4, хотя разработчики признают, что не всем игрокам нравилась заснеженная зима. В новой части снег не будет покрывать асфальтированные дороги Японии, но станет более заметным на гравийных и грунтовых трассах. Также в каждом сезоне будут представлены традиционные японские праздники: от летних фестивалей воздушных змеев до осенних фестивалей фонарей..

Это отличный инструмент, чтобы возвращать игроков в игру каждую неделю: они знают, что проект будет ощущаться по-новому, а мы можем привязывать к этому наши сезонные события. Это большой труд, но мы видим в нем огромную ценность, — подытожил Беннетт.

Forza Horizon 6 выйдет 19 мая на ПК и Xbox Series X|S, а релиз на PS5 ожидается позже в 2026 году.