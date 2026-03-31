Первые геймплейные превью Forza Horizon 6 появятся на следующей неделе

На следующей неделе в сети появятся первые обзоры и геймплейные ролики гоночной игры Forza Horizon 6. Эмбарго на публикацию детальных впечатлений спадает 8 апреля в 17:00 по МСК. Именно в это время журналисты и блогеры, получившие доступ к превью-версии, покажут собственные записи заездов, оценят физику автомобилей, масштабы новой карты и техническое состояние игры.

В этот раз фестиваль Horizon переносит игроков в Японию, чего фанаты ждали долгие годы. Сообщается, что карта объединит в себе неоновые улицы Токио, узкие горные серпантины для дрифта и цветущие сакуры в сельской местности. Помимо обновленного автопарка из более чем 550 машин, разработчики обещают более глубокую систему тюнинга и новые режимы, ориентированные на культуру JDM и ночные гонки.

Forza Horizon 6 выйдет на Xbox Series X|S и ПК 19 мая 2026 года, при этом обладатели Premium-издания получат доступ к игре уже 15 мая. Позднее в том же году гоночный симулятор дебютирует и на PlayStation 5.