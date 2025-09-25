Первый тизер Forza Horizon 6 переносит игроков в Японию - официальный анонс для PS5, Xbox Series и ПК

Playground Games и Xbox Game Studios официально представили Forza Horizon 6 — новую часть культовой гоночной серии с открытым миром. Игра выйдет в 2026 году сначала на Xbox Series и ПК (Steam, Microsoft Store), а позже доберется и до PlayStation 5. Как и прежде, владельцы подписки Game Pass получат доступ в день релиза.
Анонс состоялся в рамках Tokyo Game Show 2025, и выбор места действия оказался символичным: события игры развернутся в Японии. В тизере зрителям показали величественную гору Фудзи, шумные улицы Токио с неоновыми вывесками, спокойные сельские пейзажи и, конечно, цветущую сакуру.
Разработчики отмечают, что Япония давно была самым востребованным сеттингом среди фанатов серии. Уникальное сочетание традиций и современности, богатая автомобильная культура и впечатляющая природа делают её идеальной ареной для гонок. «Мы хотим показать Японию не как открытку, а как живой мир», — подчёркивает команда. Для этого в разработке принимали участие культурные консультанты, а художники и дизайнеры лично отправлялись в исследовательские поездки.
Игроков ждёт не только масштабный открытый мир, но и отражение японской автомобильной культуры: дрифтинг, культ Kei-автомобилей, кастомизация и легендарные спортивные модели. Как и в прошлых играх, смена сезонов станет ключевой частью геймплея — от снежных зимних дорог до короткой весны, когда вся страна утопает в розовом цвете.
Playground Games обещает самые детализированные городские районы в истории серии и тесное переплетение культурных элементов — от храмов и аркадных залов до тихих деревень. Звуки улиц, характерные вывески и даже летние колокольчики станут частью атмосферы.
Forza Horizon 6 станет шагом вперёд для серии не только визуально, но и технологически. Первые подробности о геймплее и новые трейлеры обещают раскрыть в начале 2026 года.
