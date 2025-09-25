ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Forza Horizon 6 2026 г.
Гонки, Автомобили
8.4 75 оценок

Первый тизер Forza Horizon 6 переносит игроков в Японию - официальный анонс для PS5, Xbox Series и ПК

butcher69 butcher69

Playground Games и Xbox Game Studios официально представили Forza Horizon 6 — новую часть культовой гоночной серии с открытым миром. Игра выйдет в 2026 году сначала на Xbox Series и ПК (Steam, Microsoft Store), а позже доберется и до PlayStation 5. Как и прежде, владельцы подписки Game Pass получат доступ в день релиза.

Анонс состоялся в рамках Tokyo Game Show 2025, и выбор места действия оказался символичным: события игры развернутся в Японии. В тизере зрителям показали величественную гору Фудзи, шумные улицы Токио с неоновыми вывесками, спокойные сельские пейзажи и, конечно, цветущую сакуру.

Разработчики отмечают, что Япония давно была самым востребованным сеттингом среди фанатов серии. Уникальное сочетание традиций и современности, богатая автомобильная культура и впечатляющая природа делают её идеальной ареной для гонок. «Мы хотим показать Японию не как открытку, а как живой мир», — подчёркивает команда. Для этого в разработке принимали участие культурные консультанты, а художники и дизайнеры лично отправлялись в исследовательские поездки.

Игроков ждёт не только масштабный открытый мир, но и отражение японской автомобильной культуры: дрифтинг, культ Kei-автомобилей, кастомизация и легендарные спортивные модели. Как и в прошлых играх, смена сезонов станет ключевой частью геймплея — от снежных зимних дорог до короткой весны, когда вся страна утопает в розовом цвете.

Playground Games обещает самые детализированные городские районы в истории серии и тесное переплетение культурных элементов — от храмов и аркадных залов до тихих деревень. Звуки улиц, характерные вывески и даже летние колокольчики станут частью атмосферы.

Forza Horizon 6 станет шагом вперёд для серии не только визуально, но и технологически. Первые подробности о геймплее и новые трейлеры обещают раскрыть в начале 2026 года.

38
32
Комментарии:  32
Ваш комментарий
DynamicTristram

Ну все, слету предзаказ, и планирование отпуска под выход игры

6
Nick1906

Чё, других вариантов отпуск провести нет? 😆🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️

4
DynamicTristram Nick1906

Ради FH, можно и отпуск взять.

1
Kenn1y DynamicTristram

Проще на трек сгонять, чем гонять в виртуальной игре, пусть и не по кругу, как в лже симуляторах.

Геральт Батькович

Смена сезонов возвращается, ура!

3
Nick1906

Надеюсь, там будут неотключаемые лучи Хуанга, ибо нефиг без них вам играть.

3
Raphtallia

В форзе такое не сделают. Они не дураки, пихать это в гоночки. Их игры всегда на любом калькуляторе шли.

1
ЮрийSport

Красиво! Люблю более аркадные гонки.

2
Kenn1y

Эти аркадный гонки в плане физики фору дадут всяким хлам туризмо, где М4 при 60 км умудряется залетать в отбойник.

Олег Шандер

Это мы берём!!

2
Tommy451
2
Unicorling

Япония это печально, уже и не хочется, выпустили ради нытиков

2
kotasha

Каких нытиков ? Кто что угодно гадал и никогда не угадывали, интересно сколько японце побежит за xbox, хотя то что она выходит на пс5 желания у многих поубавиться.

Kenn1y

Это да, хуже японских авто (за исключением Lexus LFA) могут быть разве французские и китайские.

Ellie Williams

о уже и на плойку сразу же

1
Retro_Gamer
Игра выйдет в 2026 году сначала на Xbox Series и ПК (Steam, Microsoft Store), а позже доберется и до PlayStation 5.

Нет, сначала выйдет на ПК и Боксе.

1
Raphtallia

О, а я говорила что будет в Японии. Жду!

1
MNM 777

Вот и хорошие новости подъехали , ждем

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ