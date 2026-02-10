Playground Games назвала 10 новых функций, представленных в Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 выйдет 19 мая на ПК и Xbox Series. Как вы, возможно, знаете, действие игры будет происходить в Японии, и она, вероятно, станет самой продвинутой гоночной игрой на рынке, превзойдя Forza Horizon 5. По этому случаю Playground Games решила выделить десять наиболее важных новых функций игры в отдельной публикации.

Исследуйте знаковые места Японии: Вы исследуете Токио и такие знаковые места, как перекрёсток Сибуя и Токийская башня, проедете по дорогам, вдохновлённым петлей C1, и покорите легендарные горные перевалы, такие как гора Харуна. Наслаждайтесь снегом круглый год: Времена года возвращаются с более заметными изменениями, но снег ждёт вас круглый год в горном регионе Японии, идеально подходящем для зимних шин. Пройдите новые полосы препятствий Horizon Rush: Проверьте свои навыки на захватывающих полосах препятствий, таких как в Токийских доках, чтобы разблокировать браслеты и стать легендой Horizon. Присоединяйтесь к встречам для всех фанатов: вы можете участвовать в гонках на время, автомобильных встречах и дрэг-рейсинге, органично интегрированных в общий игровой мир, без задержек загрузки, присоединяясь к другим игрокам. Постройте свою жизнь в Японии: вы сможете персонализировать свои гаражи и поместья в открытом мире, приглашая друзей или загружая готовые планировки. С Horizon CoLab вы можете строить вместе с 12 другими игроками. Откройте для себя редкие автомобили с тюнингом: вы найдете и пополните свою коллекцию редкими и уникальными автомобилями с тюнингом, припаркованными по всему игровому миру. Используйте улучшенный радар приближения автомобилей: у вас появится новая опция для повышения вашей осведомлённости во время гонки, помогающая избегать столкновений и поддерживать честное соревнование. Улучшите звук: звуки автомобилей станут лучше, чем когда-либо, благодаря новым записям, переработанному аудио и обновлённым модульным системам. Новая технология акустического моделирования и Triton Acoustics сделают звуковое сопровождение невероятно реалистичным. Наслаждайтесь новыми автомобилями и возможностями персонализации: вы можете настраивать свои автомобили с помощью обновлённой версии Forza Aero, менять раскраски, устанавливать новые диски и наблюдать за износом шин. Улучшенная анимация руля: наслаждайтесь большей реалистичностью благодаря анимации руля, который вращается до 540 градусов при использовании вида из кабины.