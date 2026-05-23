Playground Games обещает улучшить искусственный интеллект Forza Horizon 6 с помощью предстоящих обновлений

В сообщении, опубликованном на официальном сайте серии, Playground Games поблагодарила игроков за массовое погружение в Forza Horizon 6, а также обозначила четыре области, над которыми будет вестись работа в предстоящих обновлениях, включая искусственный интеллект Drivatar.

Команда Playground прежде всего поблагодарила игроков и приветствовала их в сообществе Forza, а также заявила, что они всегда прислушиваются к отзывам и сообщениям, которые могут помочь разработчикам улучшить и исправить элементы игры.

Поддержка, очевидно, уже ведётся, учитывая, что Forza Horizon 6, как и ее предшественники, имеет элементы «живого сервиса» в плане контента и добавления новых режимов, но есть и некоторые области, нуждающиеся в улучшении, на которых команда сосредоточилась в приоритетном порядке.

Среди наиболее важных областей — улучшение искусственного интеллекта, используемого Drivatar, управляемыми компьютером противниками, населяющими игровой мир и против которых мы играем в одиночном режиме.

В некоторых случаях, особенно на более высоких уровнях сложности, ИИ может оказаться несбалансированным, прибегая к нетрадиционному поведению для повышения сложности, что приводит к неравным сражениям.

Playground намерена пересмотреть это поведение ИИ и максимально его смягчить, поскольку это довольно распространённая критика со стороны пользователей — фактически, одна из немногих, учитывая отличные отзывы критиков и фанатов.

Три других проекта, находящихся в разработке, касаются технических проблем с ПК, включая настройку частоты кадров на видеокартах AMD, исправление потрескивания звука, которое может быть слышно на определённых конфигурациях, а также исправление сбоев и ошибок загрузки.

В дополнение ко всему этому, команда подтвердила, что также работает над новым контентом, который обогатит текущий фестивальный плейлист «Добро пожаловать в Японию».