ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Forza Horizon 6 19.05.2026
Аркада, Мультиплеер, Гонки, Спорт, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
8.2 464 оценки

Playground Games обещает улучшить искусственный интеллект Forza Horizon 6 с помощью предстоящих обновлений

monk70 monk70

В сообщении, опубликованном на официальном сайте серии, Playground Games поблагодарила игроков за массовое погружение в Forza Horizon 6, а также обозначила четыре области, над которыми будет вестись работа в предстоящих обновлениях, включая искусственный интеллект Drivatar.

Команда Playground прежде всего поблагодарила игроков и приветствовала их в сообществе Forza, а также заявила, что они всегда прислушиваются к отзывам и сообщениям, которые могут помочь разработчикам улучшить и исправить элементы игры.

Поддержка, очевидно, уже ведётся, учитывая, что Forza Horizon 6, как и ее предшественники, имеет элементы «живого сервиса» в плане контента и добавления новых режимов, но есть и некоторые области, нуждающиеся в улучшении, на которых команда сосредоточилась в приоритетном порядке.

Среди наиболее важных областей — улучшение искусственного интеллекта, используемого Drivatar, управляемыми компьютером противниками, населяющими игровой мир и против которых мы играем в одиночном режиме.

В некоторых случаях, особенно на более высоких уровнях сложности, ИИ может оказаться несбалансированным, прибегая к нетрадиционному поведению для повышения сложности, что приводит к неравным сражениям.

Playground намерена пересмотреть это поведение ИИ и максимально его смягчить, поскольку это довольно распространённая критика со стороны пользователей — фактически, одна из немногих, учитывая отличные отзывы критиков и фанатов.

Три других проекта, находящихся в разработке, касаются технических проблем с ПК, включая настройку частоты кадров на видеокартах AMD, исправление потрескивания звука, которое может быть слышно на определённых конфигурациях, а также исправление сбоев и ошибок загрузки.

В дополнение ко всему этому, команда подтвердила, что также работает над новым контентом, который обогатит текущий фестивальный плейлист «Добро пожаловать в Японию».

Обновления
12
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Walkan90

Какой там ИИ то вообще? Едут по рельсам, ошибаться не могут, вся разница лишь в скорости их езды.

2
жеееесть

Задолбали эти драйваторы. Постоянно таранят. Обращаются со мной так, как я с ними.)) Но я то игрок, мне можно таранить. Я там должен быть самым дерзким.

Каждый раз на тормажении, в зад бьют. Обгоняешь - начинают выдавливать.