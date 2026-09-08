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Forza Horizon 6 19.05.2026
Аркада, Мультиплеер, Гонки, Спорт, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
8 744 оценки

Playground Games показала британские машины и GMA T.50 в Forza Horizon 6

Gruz_ Gruz_

Студия Playground Games представила новые рекламные ролики гоночного симулятора Forza Horizon 6, в которых создатели детально продемонстрировали расширение игрового автопарка. Свежие промо-материалы сфокусированы на мощных спортивных автомобилях и разделены на две тематические части, подчеркивающие разнообразие доступных машин.

Первый трейлер создатели посвятили богатому наследию британского автопрома, собрав вместе самые знаковые трековые болиды, классические спорткары и современные суперкары Великобритании. Видео наглядно демонстрирует, как эстетика британских машин контрастирует с неоновыми городскими улицами и загородными трассами новой игровой локации.

Второй ролик посвящен британскому гиперкару Gordon Murray Automotive T.50. Разработчики продемонстрировали детальную модель машины, её уникальную трехместную компоновку с центральным расположением руля, а также воссоздали аутентичный рев атмосферного двигателя V12, способного раскручиваться до 12 100 оборотов в минуту.

Напомним, что Forza Horizon 6 доступна для пользователей ПК и Xbox Series X/S.

Трейлеры 24
21
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Егор Rush

Где Japan автомобили

7
Red Salamandra

Будем покататься.)

3
Matpoc2

Когда автоваз ждать?

3
hikkichan

Сеттинг японский, то машинки англосаксонские

1
Walkan90

Правильно, зачем в японском сеттинге японские автомобили