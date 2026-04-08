Playground Games показала летнюю игровую карту Японии в Forza Horizon 6

Студия Playground Games поделилась изображением игровой карты Forza Horizon 6 в летний сезон.

Как и обещали авторы ранее, игроки смогут посетить равнины, горы, побережья, деревни и города. Можно заметить, что карта получилась заметно более вертикальной по сравнению с Мексикой в Forza Horizon 5.

Релиз игры на PC и Xbox Series X/S состоится 19 мая, а версия для PS5 выйдет позже в 2026 году.