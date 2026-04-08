Forza Horizon 6 19.05.2026
Гонки, Автомобили
253 оценки

Playground Games показала летнюю игровую карту Японии в Forza Horizon 6

AceTheKing AceTheKing

Студия Playground Games поделилась изображением игровой карты Forza Horizon 6 в летний сезон.

Как и обещали авторы ранее, игроки смогут посетить равнины, горы, побережья, деревни и города. Можно заметить, что карта получилась заметно более вертикальной по сравнению с Мексикой в Forza Horizon 5.

Релиз игры на PC и Xbox Series X/S состоится 19 мая, а версия для PS5 выйдет позже в 2026 году.

7
5
Комментарии: 5
Ice Bolt

Это шутка какая-то? Они обещали самую масштабную карту, а тут она по ощущениям меньше чем в 4ке. Вот это скам...

2
Gradient_Zero

Больше похоже на четверть карты

2
SatirDog

Пытался в четвёрку поиграть, то ошибку выдавала с облачным сохранением, то потом ей мой аккаунт иксбокса чем то не угодил, психанул и удалил.

vvvjust

Чета мелкая карта какая-то, прям ну половина Мексики, надеюсь там выше еще что-то есть