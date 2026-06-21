ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Forza Horizon 6 19.05.2026
Аркада, Мультиплеер, Гонки, Спорт, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
8.1 628 оценок

Playground Games показала трейлер Porsche 911 Turbo S Leichtbau для Forza Horizon 6

Gruz_ Gruz_

Студия Playground Games выпустила тематический трейлер, посвященный редкому спорткару 1993 Porsche 911 Turbo S Leichtbau. Видео приурочено к выходу масштабного обновления Series 2 «Horizon Decades».

Ключевой особенностью обновления стало возвращение знаковых автомобилей прошлых десятилетий. Облегченный трековый Porsche 911 (964) заявлен в качестве главной фестивальной награды — игроки могут разблокировать его, набрав 80 очков серии за выполнение челленджей. Сезонные активности начались 18 июня.

Помимо динамических характеристик, разработчики вернули популярную опцию визуального тюнинга. Виртуальный спорткар можно модифицировать с помощью обвеса Flachbau («Flat-nose») со скрытой оптикой в стиле Porsche 928. Испытания доступны в рамках четырехнедельного фестивального плейлиста.

Гоночная игра, действие которой проходит в Японии, доступна на Xbox Series X|S, ПК и в Xbox Cloud Gaming.

Трейлеры
10
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
Vad Pvn

действительное, кто должен сидеть за рулём немецкой машины в Японии- конечно нигер...

1