Playground Games представила новый трейлер Forza Horizon 6, посвященный итальянским суперкарам

Разработчики из Playground Games сместили фокус с японской тематики и представили свежий трейлер Forza Horizon 6, полностью посвященный автомобилям из Италии. Ролик приурочен к запуску третьего сезона под названием Italian Exotics. Масштабный е апдейт уже доступен для всех владельцев игры на ПК и консолях Xbox Series X|S.

Главной особенностью обновления стало расширение цифрового автопарка. Выполняя задания Фестивального плейлиста, игроки смогут бесплатно разблокировать три уникальные машины: легендарный спорткар De Tomaso Pantera GT5 (1984), открытый Lamborghini Huracán EVO Spyder (2022) и абсолютно новый Lamborghini Temerario (2024). Параллельно выходит платное дополнение Italian Passion Car Pack с четырьмя редкими моделями, включая новейший суперкар 2025 Ferrari F80, который владельцы Premium Edition получат автоматически.

Помимо добавления машин, разработчики уделили внимание технической стороне: в патче была полностью очищена таблица лидеров в режиме Rivals для борьбы с читерами, а также исправлены ошибки в поведении ИИ-соперников на трассе и окончательно устранены проблемы с некорректным начислением опыта.