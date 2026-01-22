ЧАТ ИГРЫ
Forza Horizon 6 19.05.2026
Гонки, Автомобили
8.6 162 оценки

Playground Games раскрыла новые подробности Forza Horizon 6: города, невиданная ранее свобода и 550 автомобилей

butcher69 butcher69

На презентации Developer_Direct студия Playground Games раскрыла новые подробности Forza Horizon 6, действие которой разворачивается в Японии. Директор по дизайну Торбен Эллерт рассказал, как команда переосмыслила структуру серии, вдохновилась культурой страны и расширила свободу исследования.

Впервые в Horizon игрок начинает путь не звездой автоспорта, а туристом — фанатом фестиваля, мечтающим попасть на Horizon Festival в Японии. Такой «новый старт» призван вовлечь не только автолюбителей, но и всех, кто любит исследовать неизвестные места и идти к мечте шаг за шагом.

Карта стала самой визуально разнообразной в серии. Вместо буквального копирования мест Playground Games сосредоточилась на передаче ощущений: неоновые кварталы Токио с вертикальной застройкой, перекресток Сибуя, Токийская башня, промышленные доки, тихие пригороды с узкими улочками и горные перевалы. Мир поделен на узнаваемые районы, между которыми легко перемещаться, не жертвуя фирменной динамикой Horizon.

Японская культура вплетена в игру на системном уровне. Вместе с героями-проводниками — автоспортивным фанатом Джорди и японским инженером Мэй — игрок получает «внутренний взгляд» на страну. Эту перспективу помогла сформировать культурный консультант Кёко Ямасита.

Одно из ключевых нововведений — Журнал коллекции, вдохновленный традицией коллекционирования в Японии. Исследуя мир, игроки находят достопримечательности, делают фотографии и собирают цифровые сувениры, которые влияют на прогресс фестиваля. Журнал становится визуальной хроникой личного путешествия по стране.

Еще одна важная функция — Поместье (The Estate), основанное на концепции Akiya — заброшенной сельской недвижимости. Это большая территория, которую можно застраивать по своему вкусу: от укрытий в горах до пользовательских трасс. Все постройки покупаются за кредиты, заработанные в активности по всему миру.

Социальную сторону японской автокультуры отражают Car Meets, вдохновленные легендарными встречами Daikoku. В трех постоянных точках игроки смогут общаться, рассматривать машины друг друга, скачивать ливреи и даже покупать копии понравившихся авто.

На старте в игре будет около 550 автомобилей, включая обложечные 2025 GR GT Prototype и Toyota Land Cruiser 2025. Первый станет частью «первого опыта» — яркой прелюдии, которая задает цель и мотивацию на все приключение.

Forza Horizon 6 выйдет 19 мая на Xbox Series X|S, PC, Xbox Cloud, Steam и в первый день появится в Game Pass Ultimate. Версия для PlayStation 5 запланирована на 2026 год. Ранний доступ для владельцев Premium Edition стартует 15 мая.

CavalierCate

добавили новую карту ,вот вам новая игра

17
Alexinho1995

И? Когда это мешало? Вся история Форзы это по сути новая карта + новые машины + новые ивенты. Эта формула работает и менять её не будут. А превращать Форзу в ТДУ/НФС ну такое.

2
Tommy451

Камчатку тоже добавили

16
Олег Шандер

Это ИИ!!

2
Kantahas Олег Шандер

нет. это ЭЭ!!!

1
Ahnx

Ну, вполне. Японский сеттинг уж всяко будет интереснее, чем унылая Мексика.

15
Hidan20

Жаль тюнинга как в НФС по прежнему нет. Просто бодикиты вроде будут для всех этих 550 авто (ито не факт). Но мля, ребята, ДАЖЕ СРАНОГО НЕОНА НА ДНИЩЕ МАШИНЫ НЕТ В 2026

9
Kantahas

как это нет? ты можешь настроить машину как хочешь. или для тебя тюнинг (настройка по-английски) это "CPAНЫЙ НЕОН НА ДНИЩЕ"?

1
U1traMagnum

Всм нет? Норм там тюнинг.

ОгурчикЮрец

И бы кастомизацрию типа нфс. Если что я про внешку.

Просто тюнинг внешки у них слабый.

5
D4GoldenHour

По графону с места не двинулись, ну такое... Могли бы предоставить эту часть как крупное обновление для 5.

5
Alexinho1995

А куда ещё графону двигаться? И так норм. Только если в сторону лучей. Да и на текущий момент 5 не устарела толком + разрабы сказали, что новая карта в разы больше будет.

7
Zick211

Чет как-то сомнительно, русский язык только будет исключительно в субтитрах, а не весь интерфейс.
В 5 части то вырезали озвучку, а 6 теперь весь вырезали оставив исключительно в субтитрах.

4
kohopeyka

странный мув кстати, зачем переводить субтитры, но не трогать интерфейс

4
ОгурчикЮрец kohopeyka

Так бывает, если в субтитрах есть. То и текст скорей всего точно будет.

Часто такое видел и потом добавили.

6
Олег Шандер kohopeyka

Скорее всего не перевели просто. Меня больше цена смутила... вот прям сильно смутила. В моём регионе, КЗ, цена за игру максимальное издание перевалило почти за 8 тысяч рублей

1
KookyPentheus

Это уже экспансия на территорию Gran Turismo

3
Yurkiykot

Игры разные совсем. Только тем что обе они автомобильные симкады схожи.

1
ElderOsten

550 автомобилей? Я играю в форзу моторспорт 4 и там 676 машин

3
Pavel Rally

Это на запуске игры, потом добавят сотню другую.

6
Alexinho1995

ФХ5 поддерживали 3 года, за это время в неё добавили 300+ машин(включая платные кар-паки),добавят и в ФХ6 столько же,если не больше.

2
diman4enko

В 5 примерно также было только сейчас уже 800+

1
dsxcvf

Русскую озвучку так сложно добавить, конечно, учитывая, что русский на 3 месте по покупкам в Стиме 5 игры.

3
Олег Шандер

Они никогда не делали Русскую озвучку в Форзе

1
dsxcvf Олег Шандер

Ну а должны по-честному, мы им заносим с 4-го horizona еще в Стиме!

1
Alexinho1995 Олег Шандер

Она планировалась, разрабы об этом упоминали на стримах. А потом сами знаете.

1
