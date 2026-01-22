Playground Games раскрыла новые подробности Forza Horizon 6: города, невиданная ранее свобода и 550 автомобилей

На презентации Developer_Direct студия Playground Games раскрыла новые подробности Forza Horizon 6, действие которой разворачивается в Японии. Директор по дизайну Торбен Эллерт рассказал, как команда переосмыслила структуру серии, вдохновилась культурой страны и расширила свободу исследования.
Впервые в Horizon игрок начинает путь не звездой автоспорта, а туристом — фанатом фестиваля, мечтающим попасть на Horizon Festival в Японии. Такой «новый старт» призван вовлечь не только автолюбителей, но и всех, кто любит исследовать неизвестные места и идти к мечте шаг за шагом.
Карта стала самой визуально разнообразной в серии. Вместо буквального копирования мест Playground Games сосредоточилась на передаче ощущений: неоновые кварталы Токио с вертикальной застройкой, перекресток Сибуя, Токийская башня, промышленные доки, тихие пригороды с узкими улочками и горные перевалы. Мир поделен на узнаваемые районы, между которыми легко перемещаться, не жертвуя фирменной динамикой Horizon.
Японская культура вплетена в игру на системном уровне. Вместе с героями-проводниками — автоспортивным фанатом Джорди и японским инженером Мэй — игрок получает «внутренний взгляд» на страну. Эту перспективу помогла сформировать культурный консультант Кёко Ямасита.
Одно из ключевых нововведений — Журнал коллекции, вдохновленный традицией коллекционирования в Японии. Исследуя мир, игроки находят достопримечательности, делают фотографии и собирают цифровые сувениры, которые влияют на прогресс фестиваля. Журнал становится визуальной хроникой личного путешествия по стране.
Еще одна важная функция — Поместье (The Estate), основанное на концепции Akiya — заброшенной сельской недвижимости. Это большая территория, которую можно застраивать по своему вкусу: от укрытий в горах до пользовательских трасс. Все постройки покупаются за кредиты, заработанные в активности по всему миру.
Социальную сторону японской автокультуры отражают Car Meets, вдохновленные легендарными встречами Daikoku. В трех постоянных точках игроки смогут общаться, рассматривать машины друг друга, скачивать ливреи и даже покупать копии понравившихся авто.
На старте в игре будет около 550 автомобилей, включая обложечные 2025 GR GT Prototype и Toyota Land Cruiser 2025. Первый станет частью «первого опыта» — яркой прелюдии, которая задает цель и мотивацию на все приключение.
Forza Horizon 6 выйдет 19 мая на Xbox Series X|S, PC, Xbox Cloud, Steam и в первый день появится в Game Pass Ultimate. Версия для PlayStation 5 запланирована на 2026 год. Ранний доступ для владельцев Premium Edition стартует 15 мая.
добавили новую карту ,вот вам новая игра
И? Когда это мешало? Вся история Форзы это по сути новая карта + новые машины + новые ивенты. Эта формула работает и менять её не будут. А превращать Форзу в ТДУ/НФС ну такое.
Камчатку тоже добавили
Это ИИ!!
нет. это ЭЭ!!!
Ну, вполне. Японский сеттинг уж всяко будет интереснее, чем унылая Мексика.
Жаль тюнинга как в НФС по прежнему нет. Просто бодикиты вроде будут для всех этих 550 авто (ито не факт). Но мля, ребята, ДАЖЕ СРАНОГО НЕОНА НА ДНИЩЕ МАШИНЫ НЕТ В 2026
как это нет? ты можешь настроить машину как хочешь. или для тебя тюнинг (настройка по-английски) это "CPAНЫЙ НЕОН НА ДНИЩЕ"?
Всм нет? Норм там тюнинг.
И бы кастомизацрию типа нфс. Если что я про внешку.
Просто тюнинг внешки у них слабый.
По графону с места не двинулись, ну такое... Могли бы предоставить эту часть как крупное обновление для 5.
А куда ещё графону двигаться? И так норм. Только если в сторону лучей. Да и на текущий момент 5 не устарела толком + разрабы сказали, что новая карта в разы больше будет.
Чет как-то сомнительно, русский язык только будет исключительно в субтитрах, а не весь интерфейс.
В 5 части то вырезали озвучку, а 6 теперь весь вырезали оставив исключительно в субтитрах.
странный мув кстати, зачем переводить субтитры, но не трогать интерфейс
Так бывает, если в субтитрах есть. То и текст скорей всего точно будет.
Часто такое видел и потом добавили.
Скорее всего не перевели просто. Меня больше цена смутила... вот прям сильно смутила. В моём регионе, КЗ, цена за игру максимальное издание перевалило почти за 8 тысяч рублей
Это уже экспансия на территорию Gran Turismo
Игры разные совсем. Только тем что обе они автомобильные симкады схожи.
550 автомобилей? Я играю в форзу моторспорт 4 и там 676 машин
Это на запуске игры, потом добавят сотню другую.
ФХ5 поддерживали 3 года, за это время в неё добавили 300+ машин(включая платные кар-паки),добавят и в ФХ6 столько же,если не больше.
В 5 примерно также было только сейчас уже 800+
Русскую озвучку так сложно добавить, конечно, учитывая, что русский на 3 месте по покупкам в Стиме 5 игры.
Они никогда не делали Русскую озвучку в Форзе
Ну а должны по-честному, мы им заносим с 4-го horizona еще в Стиме!
Она планировалась, разрабы об этом упоминали на стримах. А потом сами знаете.