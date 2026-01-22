Playground Games раскрыла новые подробности Forza Horizon 6: города, невиданная ранее свобода и 550 автомобилей

На презентации Developer_Direct студия Playground Games раскрыла новые подробности Forza Horizon 6, действие которой разворачивается в Японии. Директор по дизайну Торбен Эллерт рассказал, как команда переосмыслила структуру серии, вдохновилась культурой страны и расширила свободу исследования.

Впервые в Horizon игрок начинает путь не звездой автоспорта, а туристом — фанатом фестиваля, мечтающим попасть на Horizon Festival в Японии. Такой «новый старт» призван вовлечь не только автолюбителей, но и всех, кто любит исследовать неизвестные места и идти к мечте шаг за шагом.

Карта стала самой визуально разнообразной в серии. Вместо буквального копирования мест Playground Games сосредоточилась на передаче ощущений: неоновые кварталы Токио с вертикальной застройкой, перекресток Сибуя, Токийская башня, промышленные доки, тихие пригороды с узкими улочками и горные перевалы. Мир поделен на узнаваемые районы, между которыми легко перемещаться, не жертвуя фирменной динамикой Horizon.

Японская культура вплетена в игру на системном уровне. Вместе с героями-проводниками — автоспортивным фанатом Джорди и японским инженером Мэй — игрок получает «внутренний взгляд» на страну. Эту перспективу помогла сформировать культурный консультант Кёко Ямасита.

Одно из ключевых нововведений — Журнал коллекции, вдохновленный традицией коллекционирования в Японии. Исследуя мир, игроки находят достопримечательности, делают фотографии и собирают цифровые сувениры, которые влияют на прогресс фестиваля. Журнал становится визуальной хроникой личного путешествия по стране.

Еще одна важная функция — Поместье (The Estate), основанное на концепции Akiya — заброшенной сельской недвижимости. Это большая территория, которую можно застраивать по своему вкусу: от укрытий в горах до пользовательских трасс. Все постройки покупаются за кредиты, заработанные в активности по всему миру.

Социальную сторону японской автокультуры отражают Car Meets, вдохновленные легендарными встречами Daikoku. В трех постоянных точках игроки смогут общаться, рассматривать машины друг друга, скачивать ливреи и даже покупать копии понравившихся авто.

На старте в игре будет около 550 автомобилей, включая обложечные 2025 GR GT Prototype и Toyota Land Cruiser 2025. Первый станет частью «первого опыта» — яркой прелюдии, которая задает цель и мотивацию на все приключение.

Forza Horizon 6 выйдет 19 мая на Xbox Series X|S, PC, Xbox Cloud, Steam и в первый день появится в Game Pass Ultimate. Версия для PlayStation 5 запланирована на 2026 год. Ранний доступ для владельцев Premium Edition стартует 15 мая.